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Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam parkede!
Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:51
Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam parkede!
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki kritik virajda deplasmanda Bosna Hersek ile kozlarını paylaşıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçının yayın saati, canlı yayın kanalı ve tüm detayları netleşti. 12 Dev Adam'ın bu zorlu mücadelesine dair merak edilenler araştırılıyor.