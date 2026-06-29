Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam parkede!

FIBA 2027 Erkekler Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında parkeye çıkacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki avantajını korumak için kritik bir deplasman sınavı veriyor. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından paylaşılan resmi takvime göre heyecan dolu karşılaşmada geri sayım başladı.