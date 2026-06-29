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Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:51

Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam parkede!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki kritik virajda deplasmanda Bosna Hersek ile kozlarını paylaşıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçının yayın saati, canlı yayın kanalı ve tüm detayları netleşti. 12 Dev Adam'ın bu zorlu mücadelesine dair merak edilenler araştırılıyor.

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Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam parkede!

FIBA 2027 Erkekler Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında parkeye çıkacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki avantajını korumak için kritik bir deplasman sınavı veriyor. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından paylaşılan resmi takvime göre heyecan dolu karşılaşmada geri sayım başladı.

Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam parkede!

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı 2 Temmuz 2026 Perşembe akşamı oynanacak. Kritik müsabakanın başlama düdüğü ise Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de çalacak.

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Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam parkede!

BOSNA HERSEK - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli heyecanı ekran başında takip etmek isteyen basketbolseverler, yayın kanallarını araştırıyor. 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak olan Bosna Hersek - Türkiye maçının TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı, şifresiz olarak yayımlanması bekleniyor.

Bosna Hersek - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam parkede!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Bosna Hersek deplasmanında vereceği zorlu mücadelenin hemen ardından yurda dönecek. Elemelerdeki yoğun maç trafiğinde ikinci durak iç saha olacak. 12 Dev Adam, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak bu müsabakada da taraftar desteğiyle 2'de 2 yapılması amaçlanıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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