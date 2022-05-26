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Haberler Fotohaber Brest Litovsk Antlaşması Önemi - Brest Litovsk Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri
Giriş Tarihi: 26.05.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 17:17

Brest Litovsk Antlaşması Önemi - Brest Litovsk Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Brest Litovsk antlaşması tarihi açıdan son derece önemli bir yere sahiptir. 1. Dünya savaş başlaması sonrasında devletlerin büyük bir kısmı yeni bir çağa başlamak üzereydi. Savaştan çekilmek adına imzalanan anlaşmalar arasında yer alan Brest Litovsk antlaşması önemi, Brest Litovsk antlaşması sonuçları, nedenleri, tarafları, tarihi ve maddeleri detaylarda bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin tarihte imzaladığı barış anlaşmalarından birisi olması ile birlikte, son toprak kazandığı antlaşma olarak da bilinir.

Brest Litovsk Antlaşması Önemi - Brest Litovsk Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Brest Litovsk antlaşması dünya tarihinin önemli dönemlerden birine işaret eder. Genel anlamda tarih konusunda araştırma yapan kişiler tarafından merak edilmektedir. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalardan biri olmasının yanında, amacı, maddeleri ve önemi merak edilir. Antlaşma ile alakalı merak ettiğiniz tüm detayları yazımız ile bulmanız mümkündür.

Brest Litovsk Antlaşması Önemi - Brest Litovsk Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Brest Litovsk Antlaşması Nedir?

brest litovsk antlaşması önemi, toplam 2 sayfadan oluşan bir antlaşma olması üzerinden okunabilir. Tarihte yaşanan bu antlaşma barış için yapılmıştır.

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Brest Litovsk Antlaşması Önemi - Brest Litovsk Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Bulgaristan Krallığı ve Avusturya Macaristan arasında imzalanması haricinde antlaşmaya zemin hazırlayan bazı maddeleri de vardır. Devlet bir araya gelmiş ve iki sayfalı bir antlaşma imzalamışlardır. Belarus'un Brest Litovski şehrinde imzalandığı için aynı ismi taşır.

Brest Litovsk Antlaşması Önemi - Brest Litovsk Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Brest Litovsk Antlaşması İle Kapanan Cephe

Antlaşma 3 Mart 1918 senesinde imzalanmıştır. Rusya içinde kızıl ordu ve beyaz ordu birliklerin bölünmesi, diğer cephelerde kanlı çatışmalara neden olmaktadır. 1. Dünya savaşı sürecinde çok fazla cephede iç karışıkların olması nedeniyle bu antlaşmanın imzalanmasına karar vermiştir. Antlaşma sonrasında Osmanlı devletinin karlı çıktığını söyleyebiliriz.

Brest Litovsk Antlaşması Önemi - Brest Litovsk Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri

Brest Litovsk antlaşması barış ortamını sağlamak için yapılmıştır. Devlet arasında savaş durumu sona ermiştir. Kışkırtıcı faaliyetlerin durdurulması sağlanmıştır. En önemli Osmanlı İmparatorluğunun tarihte imzalamış olduğu barış anlaşmalarından biri olmasının yanında toprak kazandığı da son antlaşmadır.

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