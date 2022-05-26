Giriş Tarihi: 26.05.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 17:17

Brest Litovsk Antlaşması Önemi - Brest Litovsk Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Brest Litovsk antlaşması tarihi açıdan son derece önemli bir yere sahiptir. 1. Dünya savaş başlaması sonrasında devletlerin büyük bir kısmı yeni bir çağa başlamak üzereydi. Savaştan çekilmek adına imzalanan anlaşmalar arasında yer alan Brest Litovsk antlaşması önemi, Brest Litovsk antlaşması sonuçları, nedenleri, tarafları, tarihi ve maddeleri detaylarda bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin tarihte imzaladığı barış anlaşmalarından birisi olması ile birlikte, son toprak kazandığı antlaşma olarak da bilinir.