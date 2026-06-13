Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 23:52

Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler C Grubu'nun ilk maçlarından biri olan Brezilya - Fas mücadelesine çevrildi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, grup aşamasına galibiyetle başlamak isterken Fas da sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler karşılaşmanın tarihini, saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

  • ABONE OL
Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!

Dünya Kupası heyecanı Brezilya ile Fas arasında oynanacak kritik grup maçıyla devam ediyor. C Grubu'nda ilk kez sahaya çıkacak iki takımın mücadelesi öncesinde gözler maç programına çevrildi. Brezilya - Fas karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbol tutkunları tarafından merak ediliyor.

Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!

BREZİLYA FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brezilya ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçı 14 Haziran 2026 TSİ 01.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!

BREZİLYA FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

New York New Jersey Stadı'nda yapılacak müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA