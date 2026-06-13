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Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 23:52
Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler C Grubu'nun ilk maçlarından biri olan Brezilya - Fas mücadelesine çevrildi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, grup aşamasına galibiyetle başlamak isterken Fas da sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler karşılaşmanın tarihini, saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.