Brezilya Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçı!

Dünya Kupası heyecanı Brezilya ile Fas arasında oynanacak kritik grup maçıyla devam ediyor. C Grubu'nda ilk kez sahaya çıkacak iki takımın mücadelesi öncesinde gözler maç programına çevrildi. Brezilya - Fas karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbol tutkunları tarafından merak ediliyor.