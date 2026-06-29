Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

BREZİLYA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun en merak edilen karşılaşmalarından biri olan Brezilya- Japonya maçı, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.