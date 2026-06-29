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Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu
Giriş Tarihi: 29.06.2026 08:56
Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı sürerken Brezilya ile Japonya, Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, Houston'da sahaya çıkacak. Beklenen maç öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgisi ve oynanacağı stat belli oldu. Peki, Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar…