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Haberler Fotohaber Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu
Giriş Tarihi: 29.06.2026 08:56

Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı sürerken Brezilya ile Japonya, Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, Houston'da sahaya çıkacak. Beklenen maç öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgisi ve oynanacağı stat belli oldu. Peki, Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar…

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Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

Brezilya ile Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadelede kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak. Brezilya-Japonya maçı, ABD'nin Houston kentinde futbolseverlerle buluşacak.

Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

BREZİLYA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun en merak edilen karşılaşmalarından biri olan Brezilya- Japonya maçı, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Houston Stadyumu'nda yapılacak.

Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

BREZİLYA-JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya ile Japonya arasında oynanacak Dünya Kupası Son 32 Turu mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

BREZİLYA-JAPONYA MAÇININ GALİBİ KİMİNLE OYNAYACAK?

Brezilya-Japonya eşleşmesinin galibi, Son 16 Turu'nda Fildişi Sahilleri-Norveç maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.

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