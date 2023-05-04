Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TV YAYIN AKIŞI :Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe Bugün Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 16:58

TV YAYIN AKIŞI :Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe Bugün Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

4 Mayıs 2023 perşembe tv yayın akış listesi belli oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan yapımlar merak ediliyor. Bu akşam KANAL D'de Camdaki Kız, SHOW TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve ATV'de Aldatmak dizileri yayınlanacak. Peki, Tv yayın akışı listesine göre bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2023.

TV YAYIN AKIŞI :Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe Bugün Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

Bugün ekrana gelecek olan yapımlar TV yayın akışı listesinde yer aldı. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına dikkat kesilirken bugünkü diziler ve saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Pazar akşamı hangi dizi, film, yarışma programı izleyiciyle buluşacak. Peki, 4 Mayıs 2023 bugün Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi.

TV YAYIN AKIŞI :Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe Bugün Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 4 MAYIS PERŞEMBE

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Veda Mektubu

02:30 Kuzey Güney

04:45 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TV YAYIN AKIŞI :Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe Bugün Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:30 Kardeşlerim

04:00 Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yüz Yıllık Mucize

20:00 Yüz Yıllık Mucize

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TV YAYIN AKIŞI :Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe Bugün Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:25 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:25 Kalk Gidelim

04:25 Seksenler

06:20 Kapanış

SON DAKİKA