Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:58
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
16:58
TV YAYIN AKIŞI :Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe Bugün Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
4 Mayıs 2023 perşembe tv yayın akış listesi belli oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan yapımlar merak ediliyor. Bu akşam KANAL D'de Camdaki Kız, SHOW TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve ATV'de Aldatmak dizileri yayınlanacak. Peki, Tv yayın akışı listesine göre bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2023.