Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:00
BU HAFTA DİZİLER VAR MI YOK MU? Yılbaşı sonrasında 1-7 Ocak TV yayın akışı!
Yeni yılın ilk akşamında dizi izlemek isteyen kişiler tarafından bu hafta diziler var, mı yok mu sorusu yanıt arıyor. Her sene yılbaşından sonra diziler 1 hafta ara verirken, bu yıl da aynısı olacak mı merak ediliyordu. 1-7 Ocak haftasında birçok dizinin yayın akışında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Yılbaşı sonrasında hangi diziler var, hangileri yok? İşte, bu haftanın yayın akışı!