BU HAFTA DİZİLER VAR MI YOK MU? Yılbaşı sonrasında 1-7 Ocak TV yayın akışı!

Yeni yılın ilk haftasında TV'de yer alan birçok dizi ve program yayınlanmazken, bazı dizi ve programlar ise yayında olacak. ATV; KAnal D, Star TV, Show Tv gibi birçok kanalın yayın akışını sizler için derledik. İşte, bu haftanın yayınlanacak ve yayınlanmayacak dizilerinin listesi!