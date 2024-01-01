Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BU HAFTA DİZİLER VAR MI YOK MU? Yılbaşı sonrasında 1-7 Ocak TV yayın akışı!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:00

BU HAFTA DİZİLER VAR MI YOK MU? Yılbaşı sonrasında 1-7 Ocak TV yayın akışı!

Yeni yılın ilk akşamında dizi izlemek isteyen kişiler tarafından bu hafta diziler var, mı yok mu sorusu yanıt arıyor. Her sene yılbaşından sonra diziler 1 hafta ara verirken, bu yıl da aynısı olacak mı merak ediliyordu. 1-7 Ocak haftasında birçok dizinin yayın akışında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Yılbaşı sonrasında hangi diziler var, hangileri yok? İşte, bu haftanın yayın akışı!

BU HAFTA DİZİLER VAR MI YOK MU? Yılbaşı sonrasında 1-7 Ocak TV yayın akışı!

Yeni yılın ilk haftasında TV'de yer alan birçok dizi ve program yayınlanmazken, bazı dizi ve programlar ise yayında olacak. ATV; KAnal D, Star TV, Show Tv gibi birçok kanalın yayın akışını sizler için derledik. İşte, bu haftanın yayınlanacak ve yayınlanmayacak dizilerinin listesi!

BU HAFTA DİZİLER VAR MI YOK MU? Yılbaşı sonrasında 1-7 Ocak TV yayın akışı!

BU HAFTA DİZİLER YOK MU?

SHOW TV bu hafta hangi diziler var?

Show Tv'de Sandık Kokusu, Aile, Kızılcık Şerbeti, Ne Gemiler Yaktım ve Kara bu hafta olmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BU HAFTA DİZİLER VAR MI YOK MU? Yılbaşı sonrasında 1-7 Ocak TV yayın akışı!

STAR TV BU HAFTA DİZİLER VAR MI?

Star TV'de Ömer ve Yalı Çapkını yayınlanmayacak. Ancak Sakla Beni yayınlanacak.

BU HAFTA DİZİLER VAR MI YOK MU? Yılbaşı sonrasında 1-7 Ocak TV yayın akışı!

KANAL D BU HAFTA DİZİLER VAR MI?

Kanal D'de bu hafta Üç Kız Kardeş ve Yargı olmayacak. Ama Arka Sokaklar ve Dilek Taşı yer alacak.

BU HAFTA DİZİLER VAR MI YOK MU? Yılbaşı sonrasında 1-7 Ocak TV yayın akışı!

ATV BU HAFTA DİZİLER VAR MI?

ATV'de bu hafta Kuruluş Osman, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Kardeşlerim yayınlanmayacak. Ancak Aldatmak, Safir, Ateş Kuşları ve Yıldızlar Bana Uzak yayınlanacak.

SON DAKİKA