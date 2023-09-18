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Giriş Tarihi: 18.09.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:07

Bu telefonlara sahip olanlar çok üzülecek! Apple duyurdu: İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak olan modeller

iPhone kullanıcıları dikkat: Apple o telefonların fişini çekiyor! iOS 17 alacak ve almayacak modeller belli oldu. ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlediği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 23) yeni güncellemesini resmi olarak duyurmuştu. Wonderlust etkinliğinde ise iOS 17 çıkış tarihini açıklamıştı. Beklenen tarih gelip çattı. Yeni özellikler ve küçük iyileştirmeleri beraberinde getiren iOS 17, 18 Eylül 2023 Pazartesi günü yayınlanacak. Peki, iOS 17 hangi telefonlara gelmeyecek? İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone modelleri

ULAŞ AYDOĞAN
Bu telefonlara sahip olanlar çok üzülecek! Apple duyurdu: İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak olan modeller

Apple, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15 modellerini kullanıcılara tanıttı. Teknoloji devi, iOS 17 güncellemesinin de 18 Eylül Pazartesi günü kullanıma açılacağını duyurdu. Beklenen tarih geldi. Yeni işletim sistemi ile beraber birçok iPhone modeline yeni özellikler ve küçük iyileştirmeler gelecek. Ancak o telefonlara sahip olan kullanıcılar çok üzülecek! Çünkü Apple'ın yazılım politikaları gereği bazı modeller güncellemeden mahrum kalacak. İşte, İOS 17 güncellemesi almayacak olan modeller…

Bu telefonlara sahip olanlar çok üzülecek! Apple duyurdu: İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak olan modeller

iOS 17 BUGÜN YAYINDA!

Teknoloji devi Apple, 5 Haziran 2023 tarihinde düzenlediği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iOS 17'yi duyurmuştu.

12 Eylül 2023 Salı günü düzenlenen Wonderlust etkinliği ile beraber iPhone 15 modeli tüm dünyaya tanıtıldı. Ayrıca lansmanda iOS 17 ve ve iPadOS 17 çıkış tarihi de açıklandı.

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Bu telefonlara sahip olanlar çok üzülecek! Apple duyurdu: İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak olan modeller

Yapılan açıklamaya göre; iOS 17 ve iPadOS 17 18 Eylül 2023 Pazartesi günü yayınlanacak.

Apple, iOS 17 sürümü için kesin bir zaman açıklamamış olsa da bu tür güncellemeler genellikle Pasifik Saat diliminde sabah 10:00 civarında geliyor.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda iOS 17 güncellemesinin Türkiye'ye saat 20.00 civarında gelmesi bekleniyor.

Bu telefonlara sahip olanlar çok üzülecek! Apple duyurdu: İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak olan modeller

iOS 17 ÖZELLİKLERİ

iOS 17; Telefon, FaceTime ve Mesajlar için yeni özelliklerin yanı sıra diğer uygulamalar için küçük iyileştirmeler ve bu yıl içinde günlük tutma için gelecek yepyeni bir uygulama içeriyor.

Diğer güncellemelerin yanı sıra iPadOS 17, özelleştirmeler ve widget'lar da dahil olmak üzere Apple'ın iOS 16 ile iPhone'a getirdiği güncellenmiş Kilit Ekranını yansıtan yeni bir Kilit Ekranı deneyimi ekliyor.

Bu telefonlara sahip olanlar çok üzülecek! Apple duyurdu: İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak olan modeller

İOS 17 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Apple, düzenlediği etkinlik sonrası iOS 17 güncellemesini alacak iPhone modellerini de paylaştı. İşte o modeller;

iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)

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