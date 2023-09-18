Bu telefonlara sahip olanlar çok üzülecek! Apple duyurdu: İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak olan modeller

iOS 17 ÖZELLİKLERİ

iOS 17; Telefon, FaceTime ve Mesajlar için yeni özelliklerin yanı sıra diğer uygulamalar için küçük iyileştirmeler ve bu yıl içinde günlük tutma için gelecek yepyeni bir uygulama içeriyor.

Diğer güncellemelerin yanı sıra iPadOS 17, özelleştirmeler ve widget'lar da dahil olmak üzere Apple'ın iOS 16 ile iPhone'a getirdiği güncellenmiş Kilit Ekranını yansıtan yeni bir Kilit Ekranı deneyimi ekliyor.