Giriş Tarihi: 18.09.2023 21:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:07
Bu telefonlara sahip olanlar çok üzülecek! Apple duyurdu: İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak olan modeller
iPhone kullanıcıları dikkat: Apple o telefonların fişini çekiyor! iOS 17 alacak ve almayacak modeller belli oldu. ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlediği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 23) yeni güncellemesini resmi olarak duyurmuştu. Wonderlust etkinliğinde ise iOS 17 çıkış tarihini açıklamıştı. Beklenen tarih gelip çattı. Yeni özellikler ve küçük iyileştirmeleri beraberinde getiren iOS 17, 18 Eylül 2023 Pazartesi günü yayınlanacak. Peki, iOS 17 hangi telefonlara gelmeyecek? İşte, iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone modelleri…