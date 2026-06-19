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Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:14

Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 TYT, AYT ve YDT sınavına kaç kişi başvurdu?

Bu yıl YKS sınavına kaç kişinin gireceği, sınav maratonunun başlamasıyla birlikte adaylar ve veliler tarafından araştırılıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılacağı 2026 YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarına yapılan başvuru sayıları merak konusu oldu. Peki, Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu?

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Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 TYT, AYT ve YDT sınavına kaç kişi başvurdu?

2026 YKS için geri sayım sona ererken gözler sınava katılacak aday sayılarına çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) kaç kişinin başvurduğu ve sınav organizasyonuna ilişkin detaylar ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM tarafından açıklanan veriler, sınavın kapsamını ve aday yoğunluğunu gözler önüne seriyor. İşte, sınava başvuru yapan aday sayısı...

Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 TYT, AYT ve YDT sınavına kaç kişi başvurdu?

YKS 2026 SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısının 2 milyon 425 bin 560 olduğunu açıkladı.

2026-YKS, 20-21 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak.

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Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 TYT, AYT ve YDT sınavına kaç kişi başvurdu?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özvar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan sınav süreci yaklaşırken adayların yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu belirtti.

Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 TYT, AYT ve YDT sınavına kaç kişi başvurdu?

Özvar paylaşımında şunları söyledi: "Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkânlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz. Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum.

Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 TYT, AYT ve YDT sınavına kaç kişi başvurdu?

YILLARA GÖRE YKS BAŞVURU SAYILARI

YÖK verilerine göre son yıllarda YKS'ye başvuran aday sayıları şöyle:

  • 2025'te 2 milyon 560 bin 649,
  • 2024'te 3 milyon 120 bin 870,
  • 2023'te 3 milyon 527 bin 443,
  • 2022'de 3 milyon 243 bin 334,
  • 2021'de 2 milyon 607 bin 715,
  • 2020'de 2 milyon 436 bin 958 oldu.
Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 TYT, AYT ve YDT sınavına kaç kişi başvurdu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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