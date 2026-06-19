Haberler
Fotohaber
Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 TYT, AYT ve YDT sınavına kaç kişi başvurdu?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:14
Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 TYT, AYT ve YDT sınavına kaç kişi başvurdu?
Bu yıl YKS sınavına kaç kişinin gireceği, sınav maratonunun başlamasıyla birlikte adaylar ve veliler tarafından araştırılıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılacağı 2026 YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarına yapılan başvuru sayıları merak konusu oldu. Peki, Bu yıl YKS sınavına kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu?