BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI 2023? Kurban Bayramı arefe günü 26-27 Haziran bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık, tatil mi?

Giriş Tarihi: 26.06.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 07:13

Kurban Bayramı bankaların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Bayram öncesinde para çekmek ya da göndermek isteyenler 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Arefe gününü araştırılıyor. Bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. EFT ve havale saatleri bankacılık işlemleri olanlar tarafından araştırılıyor. İdari izinde, arefe günü, bayramda bugün ve yarın bankalar açık mı çalışıyor mu sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 26-27 Haziran bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? İşte, "kamu ve özel bankalar açık mı" sorusunun yanıtı!