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Haberler Fotohaber BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI 2023? Kurban Bayramı arefe günü 26-27 Haziran bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık, tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 07:13

BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI 2023? Kurban Bayramı arefe günü 26-27 Haziran bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık, tatil mi?

Kurban Bayramı bankaların çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Bayram öncesinde para çekmek ya da göndermek isteyenler 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Arefe gününü araştırılıyor. Bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. EFT ve havale saatleri bankacılık işlemleri olanlar tarafından araştırılıyor. İdari izinde, arefe günü, bayramda bugün ve yarın bankalar açık mı çalışıyor mu sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 26-27 Haziran bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? İşte, "kamu ve özel bankalar açık mı" sorusunun yanıtı!

BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI 2023? Kurban Bayramı arefe günü 26-27 Haziran bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık, tatil mi?

Bugün bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesindeki Pazartesi günü idari izin olarak değerlendiriliyor. Ardından bayram arefesi araştırılmaya başlayacak. Tatil sürecine girmeden bankacılık işlemleri için araştırmalara başlayanlar 26 Haziran ve 27 Haziran bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü sorularına yanıt arıyor. Havale ve EFT saatleri özel ve kamu bankaları için ayrı ayrı araştırılıyor. Peki, bayramda ve arefe günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar…

BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI 2023? Kurban Bayramı arefe günü 26-27 Haziran bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık, tatil mi?

KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı Haziran sonunda idrak ediliyor.

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? soruları yanıt arıyor.

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BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI 2023? Kurban Bayramı arefe günü 26-27 Haziran bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık, tatil mi?

26 HAZİRAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

26 Haziran günü kamu çalışanları için idari izin sayılacağından özel bankaların çalışması bekleniyor. . Dolayısıyla Pazartesi günü özel sektör hizmet vermeye devam edecek.

Özel kurumlar bayram tatili dışında faaliyetlerini sürdürecek. Bu nedenle bankaların da Pazartesi günü açık olması bekleniyor.

BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI 2023? Kurban Bayramı arefe günü 26-27 Haziran bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık, tatil mi?

27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

27 Haziran Kurban Bayramı Arefe günü olarak idrak edilecek. Yarım gün olarak değerlendirilen resmi tatilde bankaların öğle saatlerine kadar hizmet vermesi bekleniyor.

BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI 2023? Kurban Bayramı arefe günü 26-27 Haziran bugün bankalar açık mı, kaça kadar açık, tatil mi?

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.

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