Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 hastanelerin çalışma saatleri

1 OCAK HASTANELER, POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

1 Ocak tarihi resmi tatil olup, kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşları (poliklinikler ve sağlık ocakları) kapalı olacak.

Ancak hastanelerin acil servisleri her bayram ve resmi tatillerde olduğu gibi 1 Ocak 2026 tarihinde de hizmete açık olacak.