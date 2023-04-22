Giriş Tarihi: 22.04.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 13:46

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. günü ŞOK, A101, BİM marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu?

Bayramın 2. Günü marketler açık mı diye merak eden vatandaşlar bayramda market çalışma saatleri için araştırmaları hızlandırdı. Ev ve mutfak alışverişi için zincir marketleri ziyaret etmeye hazırlanan pek çok kişi mağdur olmamak adına "bugün marketler açık mı, kapalı mı" gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. BİM, ŞOK, A101 gibi zincir marketler vatandaşların bu sorularına yanıt getirdi. Peki, bayramda ŞOK, A101, BİM marketler açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu? İşte, marketlerin çalışma saatleri