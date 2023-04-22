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Haberler Fotohaber Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. günü ŞOK, A101, BİM marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 22.04.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 13:46

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. günü ŞOK, A101, BİM marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu?

Bayramın 2. Günü marketler açık mı diye merak eden vatandaşlar bayramda market çalışma saatleri için araştırmaları hızlandırdı. Ev ve mutfak alışverişi için zincir marketleri ziyaret etmeye hazırlanan pek çok kişi mağdur olmamak adına "bugün marketler açık mı, kapalı mı" gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. BİM, ŞOK, A101 gibi zincir marketler vatandaşların bu sorularına yanıt getirdi. Peki, bayramda ŞOK, A101, BİM marketler açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu? İşte, marketlerin çalışma saatleri

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. günü ŞOK, A101, BİM marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu?

Marketlerin bayram çalışma saatleri pek çok kişi tarafından mercek altına alınırken bugün marketler açık mı, kapalı mı sorularıyla araştırmalar hız kazandı. Pek çok vatandaş bayramın 2. günü ŞOK, A101, BİM marketler açık mı, çalışıyor mu diye merak ederken marketlerin kapılarında çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler yerini aldı. Peki, bugün ve bayramda marketler açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte marketlerin bayram açılış kapanış saatleri;

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. günü ŞOK, A101, BİM marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Bayramda özellikle zincir marketler olan BİM, A101 ve ŞOK market çalışma saatleri araştırılmaya başladı.

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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. günü ŞOK, A101, BİM marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu?

BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihlerine denk geliyor.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. günü ŞOK, A101, BİM marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişti.

BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerine dair açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramın 2. günü ŞOK, A101, BİM marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor, çalışıyor mu?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

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