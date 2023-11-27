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Haberler Fotohaber BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil? Valilikler tatil olan illeri açıkladı
Giriş Tarihi: 27.11.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 07:50

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil? Valilikler tatil olan illeri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası birçok şehirde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Bazı illerde okullar tatil edildi. Hal böyleyken eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyenler "27 Kasım bugün okullar tatil mi, okul var mı, 27 Kasım'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İllerin Valilikleri tatil olan illeri son dakika duyuruyor. Valiliklerden gelen açıklamalar doğrultusunda tatil olan iller listesi araştırılıyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok ilde tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bugün okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik duyurusu ile okullarda son durum

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil? Valilikler tatil olan illeri açıkladı

Bugün okullar tatil mi, 27 Kasım'da tatil olan iller hangileri sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Meteoroloji son dakika hava durumu raporu yayımladı. Raporda 1 ili turuncu, 27 ili ise sarı kodla uyararak yağış ve fırtınanın devam edeceğini bildirdi. Ulaşımda aksaklıklar yaşamamak için okulların tatil edilmesini dört gözle bekleyen öğrenciler gözlerini Valilik açıklamasına çevirdi. Özellikle kıyı kesimlerde meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Peki Bugün okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valilik duyurdu

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil? Valilikler tatil olan illeri açıkladı

METEOROLOJİ 28 İLİ SARI VE TURUNCU KOD İLE UYARDI

Yurtta soğuk havalar kendisini iyice hissettiriyor.

Fırtına, sağanak ve kar yağışı, bugün yurt genelinde etkisini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düştü.

Birçok kentte şiddetli yağışlar ve fırtına yaşandı. Denize yakın bölgelerde su baskınları yaşanırken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu ve haritası yayınlandı. Haritada; 1 il turuncu, 27 il ise sarı kodla uyarıldı. Yağış ve fırtınanın devam edeceği bildirildi.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil? Valilikler tatil olan illeri açıkladı

TURUNCU VE SARI KODLA UYARILAN 28 İL

Sadece Hatay turuncu kodla uyarılırken, sarı kodla uyarılan 27 il ise şu şekilde sıralandı;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil? Valilikler tatil olan illeri açıkladı

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İŞTE İL İL TATİL AÇIKLAMALARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu ile yağış ve fırtına uyarısı sebebiyle birçok ilde okullar tatil ediliyor. 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay illerinden tatil haberleri geldi.

Yetkililerden gelen tatil açıklaması ile okullar tatil mi sorusu yanıt bulurken tatil olan iller listesi haberimizde yer alıyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil? Valilikler tatil olan illeri açıkladı

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle il genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından 'önemli duyuru' denilerek yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

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