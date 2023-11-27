BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil? Valilikler tatil olan illeri açıkladı

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle il genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından 'önemli duyuru' denilerek yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.