BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil? Valilikler tatil olan illeri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası birçok şehirde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Bazı illerde okullar tatil edildi. Hal böyleyken eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyenler "27 Kasım bugün okullar tatil mi, okul var mı, 27 Kasım'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İllerin Valilikleri tatil olan illeri son dakika duyuruyor. Valiliklerden gelen açıklamalar doğrultusunda tatil olan iller listesi araştırılıyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok ilde tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bugün okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik duyurusu ile okullarda son durum