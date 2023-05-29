MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Bugün okullar tatil mi 2023? Seçim sonrası Pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders var mı, yok mu?

28 Mayıs Pazar günü 13. cumhurbaşkanı adayını seçilirken 29 Mayıs yani bugün okullar tatil mi, Pazartesi okul var mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Oy kullanma işlemlerinin önemli bir çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapıldı ve sabaha kadar sayımlar devam etti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Pazartesi günü bugün okul var mı yok mu, okullar tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte konu hakkında detaylar