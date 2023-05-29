MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Bugün okullar tatil mi 2023? Seçim sonrası Pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders var mı, yok mu?

Türkiye Cumhurbaşkanı seçimleri 28 Mayıs Pazar günü 81 il ve ilçenin okullarında yapıldı. Okullarda seçmenler oylarını kullandı. Binlerce öğrenci ve veli bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde yanıtlanmış ve netlik kazanmıştı. Buna göre öğretmenler idari izinli sayılacak. Geçen yapılan seçimden sonra okullar bir günlük tatil edilmişti. Peki, Bugün okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi olacak? İşte o detaylar.