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Giriş Tarihi: 29.05.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 06:55

MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Bugün okullar tatil mi 2023? Seçim sonrası Pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders var mı, yok mu?

Türkiye Cumhurbaşkanı seçimleri 28 Mayıs Pazar günü 81 il ve ilçenin okullarında yapıldı. Okullarda seçmenler oylarını kullandı. Binlerce öğrenci ve veli bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde yanıtlanmış ve netlik kazanmıştı. Buna göre öğretmenler idari izinli sayılacak. Geçen yapılan seçimden sonra okullar bir günlük tatil edilmişti. Peki, Bugün okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi olacak? İşte o detaylar.

MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Bugün okullar tatil mi 2023? Seçim sonrası Pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders var mı, yok mu?

28 Mayıs Pazar günü 13. cumhurbaşkanı adayını seçilirken 29 Mayıs yani bugün okullar tatil mi, Pazartesi okul var mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Oy kullanma işlemlerinin önemli bir çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapıldı ve sabaha kadar sayımlar devam etti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Pazartesi günü bugün okul var mı yok mu, okullar tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte konu hakkında detaylar

MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Bugün okullar tatil mi 2023? Seçim sonrası Pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders var mı, yok mu?

BUGÜN SEÇİMDEN SONRA 29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erdi. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapıldı.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.

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MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Bugün okullar tatil mi 2023? Seçim sonrası Pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders var mı, yok mu?

29 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri genel olarak okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyordu.

MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Bugün okullar tatil mi 2023? Seçim sonrası Pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders var mı, yok mu?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak ve yaz tatili başlayacak. Telafi eğitimi deprem bölgesindeki öğrencilere verilecek ve zorunlu olmayacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.

MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! Bugün okullar tatil mi 2023? Seçim sonrası Pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi olacak, ders var mı, yok mu?
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