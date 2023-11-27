Bugün Zonguldak ve Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay’da okullar açık mı, kapalı mı?

Bugün Zonguldak ve Hatay'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ile şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Haritalı raporda Hatay turuncu kodla, Zonguldak ise sarı kodla uyarıldı. Meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı şehirde eğitim gören öğrenciler ve velilerinin gözü valilik açıklamalarına çevrildi. Hatay Valiliği ve Zonguldak Valiliği son dakika duyuruları yakın takibe alındı. Peki, 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar...