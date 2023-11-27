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Haberler Fotohaber Bugün Zonguldak ve Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji'den flaş uyarı! 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay’da okullar açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 27.11.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 07:46

Bugün Zonguldak ve Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji'den flaş uyarı! 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay’da okullar açık mı, kapalı mı?

Bugün Zonguldak ve Hatay'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ile şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Haritalı raporda Hatay turuncu kodla, Zonguldak ise sarı kodla uyarıldı. Meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı şehirde eğitim gören öğrenciler ve velilerinin gözü valilik açıklamalarına çevrildi. Hatay Valiliği ve Zonguldak Valiliği son dakika duyuruları yakın takibe alındı. Peki, 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar...

Bugün Zonguldak ve Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay’da okullar açık mı, kapalı mı?

27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve velileri ile öğretmenler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile birçok ile kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Hatay turuncu kodla uyarılırken Zonguldak sarı kodla uyarıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu sorgulanmaya başladı. Konu ile ilgili tüm gözler Zonguldak Valiliği ve Hatay Valiliği açıklamalarına çevrildi. Peki; bugün Zonguldak ve Hatay'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, hava durumu raporu…

Bugün Zonguldak ve Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay’da okullar açık mı, kapalı mı?

METEOROLOJİ 28 İLİ SARI VE TURUNCU KOD İLE UYARDI

Yurtta soğuk havalar kendisini iyice hissettiriyor.

Fırtına, sağanak ve kar yağışı, bugün yurt genelinde etkisini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düştü.

Birçok kentte şiddetli yağışlar ve fırtına yaşandı. Denize yakın bölgelerde su baskınları yaşanırken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu ve haritası yayınlandı. Haritada; 1 il turuncu, 27 il ise sarı kodla uyarıldı. Yağış ve fırtınanın devam edeceği bildirildi.

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Bugün Zonguldak ve Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay’da okullar açık mı, kapalı mı?

TURUNCU VE SARI KODLA UYARILAN 28 İL

Sadece Hatay turuncu kodla uyarılırken, sarı kodla uyarılan 27 il ise şu şekilde sıralandı;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.

Bugün Zonguldak ve Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay’da okullar açık mı, kapalı mı?

BUGÜN ZONGULDAK VE HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta devam eden kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 27 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.

Bugün Zonguldak ve Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay’da okullar açık mı, kapalı mı?

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle il genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından 'önemli duyuru' denilerek yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

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