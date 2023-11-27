Bugün Zonguldak ve Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den flaş uyarı! 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay’da okullar açık mı, kapalı mı?

27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve velileri ile öğretmenler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile birçok ile kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Hatay turuncu kodla uyarılırken Zonguldak sarı kodla uyarıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu sorgulanmaya başladı. Konu ile ilgili tüm gözler Zonguldak Valiliği ve Hatay Valiliği açıklamalarına çevrildi. Peki; bugün Zonguldak ve Hatay'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, hava durumu raporu…