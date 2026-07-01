Bugünkü Maçlar 1 Temmuz 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEV MAÇLAR ŞİFRESİZ OLARAK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbol tutkunları, 1 Temmuz fikstüründeki tüm heyecan dolu karşılaşmaları şifresiz ve naklen takip edebilecek. Günün her iki kritik mücadelesi olan İngiltere - Demokratik Kongo ve Belçika - Senegal karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı ve yüksek görüntü kalitesiyle izleyicilere ulaştırılacak.