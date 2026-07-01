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Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:15

Bugünkü Maçlar 1 Temmuz 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken futbolseverler ekran başına kilitleniyor. Turnuvada bugün oynanacak kritik son 32 turu karşılaşmalarının saatleri, takımları ve yayın kanalları netleşti. Dev organizasyonda sahne alacak dev ekiplerin zorlu müsabakalarını canlı izlemek isteyenler için tüm detaylar belli oldu. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Bugünkü Maçlar 1 Temmuz 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvanın eleme turlarında heyecan doruğa ulaştı. Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından futbol dünyasının gözü kulağı bugün oynanacak son 32 turu karşılaşmalarına çevrildi. Taraftarlar, takımlarının çeyrek final ve son 16 yolundaki bu kritik dönemeçte hangi saatte sahaya çıkacağını ve müsabakaların canlı yayın detaylarını merakla araştırıyor.

Bugünkü Maçlar 1 Temmuz 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI SON 32 TURUNDA GÜNÜN PROGRAMI VE MAÇ SAATLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 1 Temmuz Çarşamba günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek harika bir fikstür bulunuyor. Günün erken saatlerinde oynanan Fransa-İsveç (3-0) ve Meksika-Ekvador (2-0) mücadelelerinin ardından gözler akşam seansına çevrildi.

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Bugünkü Maçlar 1 Temmuz 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün TSİ 19:00'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Gecenin bir diğer kapanış mücadelesinde ise TSİ 23:00'te Belçika ile Senegal son 16 biletini kapabilmek için yeşil sahada kozlarını paylaşacak.

Bugünkü Maçlar 1 Temmuz 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEV MAÇLAR ŞİFRESİZ OLARAK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbol tutkunları, 1 Temmuz fikstüründeki tüm heyecan dolu karşılaşmaları şifresiz ve naklen takip edebilecek. Günün her iki kritik mücadelesi olan İngiltere - Demokratik Kongo ve Belçika - Senegal karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı ve yüksek görüntü kalitesiyle izleyicilere ulaştırılacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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