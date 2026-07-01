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Bugünkü Maçlar 1 Temmuz 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:15
Bugünkü Maçlar 1 Temmuz 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken futbolseverler ekran başına kilitleniyor. Turnuvada bugün oynanacak kritik son 32 turu karşılaşmalarının saatleri, takımları ve yayın kanalları netleşti. Dev organizasyonda sahne alacak dev ekiplerin zorlu müsabakalarını canlı izlemek isteyenler için tüm detaylar belli oldu. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?