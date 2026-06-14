BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol dünyasının kalbi ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen tarihi turnuvada atarken, taraftarlar bugün hangi maçlar var ve karşılaşmalar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Tarihinde ilk kez 48 takımla oynanan Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ilk sınavına çıkacak olan Bizim Çocuklar'ın mücadelesi başta olmak üzere, günün tüm karşılaşmaları şöyle: