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Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:12

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Haziran 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var sorusu, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının en üst perdeye çıkmasıyla birlikte milyonlarca futbolseverin Google'da en çok arattığı başlık oldu. A Millî Futbol Takımımızın da sahne alacağı turnuvada günün karşılaşmaları ve milli maç takip ediliyor.

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol dünyasının kalbi ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen tarihi turnuvada atarken, taraftarlar bugün hangi maçlar var ve karşılaşmalar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Tarihinde ilk kez 48 takımla oynanan Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ilk sınavına çıkacak olan Bizim Çocuklar'ın mücadelesi başta olmak üzere, günün tüm karşılaşmaları şöyle:

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

A MİLLÎ TAKIM SAHADA: AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak olan A Millî Futbol Takımımız, turnuvanın açılış periyodunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Bu tarihi müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) 07.00'de başlayacak. Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası finallerinde boy gösteren millilerimizin bu kritik mücadelesi şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

14 HAZİRAN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ

Kuzey Amerika kıtasındaki saat farkı nedeniyle Türkiye'deki futbolseverleri günün erken saatlerinden gece yarısına kadar uzanan yoğun bir fikstür bekliyor. Bugün grup aşamalarında tam 5 dev karşılaşma oynanacak. İşte 14 Haziran Pazar günü oynanacak Dünya Kupası maçlarının tam listesi ve Türkiye saati ile başlama zamanları:

01.00: Brezilya 1-1 Fas (C Grubu)

04.00: Haiti 0 - 1 İskoçya (C Grubu)

07.00: Avustralya - Türkiye (D Grubu)

20.00: Almanya - Curaçao (E Grubu)

23.00: Hollanda - Japonya (F Grubu)

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 14 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Ekran başındaki sporseverler için en önemli detaylardan biri de yayıncı kuruluşlar. 2026 Dünya Kupası'nın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bugünkü tüm karşılaşmaları canlı ve şifresiz olarak evlerinize getiriyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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