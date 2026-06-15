Bugünkü maçlar 15 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen bu büyük organizasyonun Türkiye'deki resmi yayıncı hakları TRT'de bulunuyor. Futbolseverler gün boyunca oynanacak tüm karşılaşmaları şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.