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Bugünkü maçlar 15 Haziran 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 06:58
Bugünkü maçlar 15 Haziran 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası tüm heyecanıyla sürerken futbolseverler ekrana kilitleniyor. Turnuvanın en kritik grup aşaması karşılaşmalarına sahne olan bugünkü maçlar listesi netleşti. 15 Haziran 2026 Pazartesi günü dev takımların yeşil sahaya çıkacağı heyecan dolu mücadelelerin saatleri, oynanacakları stadyumlar ve canlı yayın kanalları belli oldu.