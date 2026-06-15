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Giriş Tarihi: 15.06.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 06:58

Bugünkü maçlar 15 Haziran 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası tüm heyecanıyla sürerken futbolseverler ekrana kilitleniyor. Turnuvanın en kritik grup aşaması karşılaşmalarına sahne olan bugünkü maçlar listesi netleşti. 15 Haziran 2026 Pazartesi günü dev takımların yeşil sahaya çıkacağı heyecan dolu mücadelelerin saatleri, oynanacakları stadyumlar ve canlı yayın kanalları belli oldu.

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Bugünkü maçlar 15 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya genelinde milyarlarca insanı peşinden sürükleyen futbol şöleninde gruplardaki puan savaşları kızışıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı tarihi turnuvada takımlar son 32 turuna kalabilmek adına varını yoğunu ortaya koyuyor.

Bugünkü maçlar 15 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 DÜNYA KUPASI 15 HAZİRAN MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ

Günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar yayılacak fikstürde, her kıtadan zorlu rakipler karşı karşıya geliyor. Türkiye saati (TSİ) baz alınarak hazırlanan güncel maç programı şu şekildedir:

02.00: Fildişi Sahili 1 – 0 Ekvador (Philadelphia Stadı) – Maç tamamlandı

05.00: İsveç 4 – 1 Tunus (Monterrey Stadı) – Maç tamamlandı

19.00: İspanya – Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)

22.00: Belçika – Mısır (Seattle Stadı)

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Bugünkü maçlar 15 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen bu büyük organizasyonun Türkiye'deki resmi yayıncı hakları TRT'de bulunuyor. Futbolseverler gün boyunca oynanacak tüm karşılaşmaları şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Bugünkü maçlar 15 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Takımımızın grup aşamasında oynayacağı tüm maçların özeti şu şekilde:

Tarih Maç Stadyum / Şehir Saat (TSİ)
14 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place, Vancouver 07:00
20 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadium, Santa Clara 06:00
26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadium, Inglewood 05:00
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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