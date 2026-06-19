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Giriş Tarihi: 19.06.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 06:55

Bugünkü maçlar 19 Haziran 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası coşkusu tüm hızıyla devam ederken futbolseverler, bugünkü maçlar 19 Haziran 2026 takvimini yakından takip ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada grup aşamalarında kritik eşikler aşılıyor. Peki, bugün kimin maçı var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün karşılaşmaları...

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Bugünkü maçlar 19 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası gruplarında heyecan tırmanırken, futbol dünyasının kalbi Kuzey Amerika'da atmaya devam ediyor. Turnuvanın dokuzuncu gününde, üst tura yükselme mücadelesi veren dev ülkeler sahaya çıkıyor. Hem erken saatlerde tamamlanan karşılaşmalar hem de gecenin kapanışındaki büyük randevu, gruplardaki puan durumunu doğrudan etkileyecek kritik öneme sahip.

Bugünkü maçlar 19 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

19 HAZİRAN 2026 DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Turnuvanın ev sahipleri ve güçlü Asya ekiplerinin sahne aldığı 19 Haziran takviminde toplamda üç kritik grup maçı yer alıyor. Kuzey Amerika saat farkı nedeniyle maçların bir kısmı Türkiye saati ile (TSİ) gece yarısı ve sabaha karşı oynanırken, günün kapanışı ise akşam kuşağında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

İşte 19 Haziran 2026 Cuma günü oynanan ve oynanacak Dünya Kupası maçlarının tam listesi, saatleri ve stadyumları:

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Bugünkü maçlar 19 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
  • B Grubu: Kanada 6-0 Katar (BC Place, Vancouver)
  • A Grubu: Meksika 1-0 Güney Kore (Guadalajara Stadyumu)
  • D Grubu: 22.00 ABD - Avustralya (Lumen Field, Seattle)

20 Haziran 2026

  • C Grubu: 01.00 İskoçya - Fas
  • C Grubu: 03.30 Brezilya - Haiti
  • D Grubu: 06.00 Türkiye Paraguay
Bugünkü maçlar 19 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki tüm heyecan, Türkiye'deki futbolseverlerle canlı yayınlarla buluşuyor. Turnuvanın yayın haklarını elinde bulunduran TRT, karşılaşmaları hem televizyon kanalları üzerinden hem de dijital yayın platformu tabii aracılığıyla naklen aktarıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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