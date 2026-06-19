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Bugünkü maçlar 19 Haziran 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 06:55
Bugünkü maçlar 19 Haziran 2026: Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası coşkusu tüm hızıyla devam ederken futbolseverler, bugünkü maçlar 19 Haziran 2026 takvimini yakından takip ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada grup aşamalarında kritik eşikler aşılıyor. Peki, bugün kimin maçı var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün karşılaşmaları...