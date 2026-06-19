Bugünkü maçlar 19 Haziran 2026: Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

19 HAZİRAN 2026 DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Turnuvanın ev sahipleri ve güçlü Asya ekiplerinin sahne aldığı 19 Haziran takviminde toplamda üç kritik grup maçı yer alıyor. Kuzey Amerika saat farkı nedeniyle maçların bir kısmı Türkiye saati ile (TSİ) gece yarısı ve sabaha karşı oynanırken, günün kapanışı ise akşam kuşağında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

İşte 19 Haziran 2026 Cuma günü oynanan ve oynanacak Dünya Kupası maçlarının tam listesi, saatleri ve stadyumları: