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Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:55 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 09:02

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Mülki İdari Amirleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de!

17 Haziran 2026 Çarşamba tarihli ve 33283 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni sayının en önemli gelişmesi olarak, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 430 mülki idare amirinin görev yerini değiştiren geniş kapsamlı atama kararnamesi dikkat çekti. Peki Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? İşte detaylar…

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Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Mülki İdari Amirleri atama kararnamesi Resmi Gazete’de!

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları, kamuoyunun gündeminde yer aldı. 17 Haziran 2026 Çarşamba gününün sayısında yürütme, idare ve yasama bölümlerinde önemli kararlar yer aldı. Özellikle İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ön plana çıktı.

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Mülki İdari Amirleri atama kararnamesi Resmi Gazete’de!

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

–– 1487 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

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Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Mülki İdari Amirleri atama kararnamesi Resmi Gazete’de!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/148)

YÖNETMELİK
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2026/1)

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/06/2026 Tarihli ve 11470 Sayılı Kararı

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Mülki İdari Amirleri atama kararnamesi Resmi Gazete’de!

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Mülki İdari Amirleri atama kararnamesi Resmi Gazete’de!

430 İDARİ AMİRİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, İçişleri Bakanlığına ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandığını belirtti.

Kararla, bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlendiğini açıklayan Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, taşra teşkilatımızda görev yapan 15 mülki idare amirinden 11'i kaymakam, 4'ü vali yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatımızdaki görevlere atanmıştır. Ayrıca 208 mülki idare amirimiz kaymakamlıktan kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığından vali yardımcılığına, 32'si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, 6'sı il, 7'si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 mülki idare amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış, yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı mülki idare amirlerimiz görevlendirilmiştir."

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Mülki İdari Amirleri atama kararnamesi Resmi Gazete’de!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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