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BUGÜNÜN MAÇLARI | 22 Haziran Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:52
BUGÜNÜN MAÇLARI | 22 Haziran Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?
2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün ve gece saatlerinde J ve I grubunda birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Kupanın son sahibi Arjantin, bugün grup aşamasındaki ikinci maçında Avusturya ile karşılaşacak. İşte FIFA 2026 Dünya Kupası günün maçları…