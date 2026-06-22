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Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:52

BUGÜNÜN MAÇLARI | 22 Haziran Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün ve gece saatlerinde J ve I grubunda birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Kupanın son sahibi Arjantin, bugün grup aşamasındaki ikinci maçında Avusturya ile karşılaşacak. İşte FIFA 2026 Dünya Kupası günün maçları…

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BUGÜNÜN MAÇLARI | 22 Haziran Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

2026 FIFA Dünya Kupası gruplarında heyecan artarak devam ediyor. Grup aşamasında alınan sonuçlar turnuvanın gidişatını da belirlemeye başladı. İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi günün maçları…

BUGÜNÜN MAÇLARI | 22 Haziran Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

22 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI

20:00 | Arjantin – Avusturya (TRT 1)

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BUGÜNÜN MAÇLARI | 22 Haziran Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

23 HAZİRAN SALI GÜNÜN MAÇLARI

00:00 | Fransa – Irak (TRT 1)

03:00 | Norveç – Senegal (TRT 1)

BUGÜNÜN MAÇLARI | 22 Haziran Pazartesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

23 HAZİRAN SALI GÜNÜN MAÇLARI

06:00 | Ürdün – Cezayir (TRT 1)

20:00 | Portekiz – Özbekistan (TRT 1)

23:00 | İngiltere – Gana (TRT 1)

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