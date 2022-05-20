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Haberler Fotohaber Bükreş Antlaşması Önemi ve Tarihi - Bükreş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri
Giriş Tarihi: 20.05.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 14:16

Bükreş Antlaşması Önemi ve Tarihi - Bükreş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Bükreş Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en değerli antlaşmalarındandır. Çünkü Osmanlı Devleti bu antlaşmada daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaparak azınlık bir devlete imtiyaz vermiştir. Bu nedenle dersler ve sınavlarda Bükreş Antlaşması ile ilgili pek çok soru bulunur. Sınavlarını klasik yazılı şekilde hazırlayan öğretmenler genellikle Bükreş Antlaşması önemi ve tarihi, Bükreş Antlaşmasının maddeleri, Bükreş Antlaşmasının sonuçları gibi başlıkları verir ve bu başlıklar altına öğrencilerin bilgilerini doğru bir şekilde aktarmasını beklerler.

Bükreş Antlaşması Önemi ve Tarihi - Bükreş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Bükreş Antlaşması, Osmanlı Devletini ilgilendiren en önemli antlaşmalardan bir tanesidir. Günümüz Romanya'sının Bükreş şehrinde imzalandığı için ismi Bükreş Anlaşması olarak karşımıza çıkar. Taraflar Rusya ve Osmanlıdır. Bükreş Antlaşmasının önemi ve tarihi, maddeleri ve sonuçları pek çok tarih sever tarafından araştırılır. Rusya ile Bükreş arasında olan bu anlaşmanın oldukça önemli olmasının nedeni Osmanlı Devleti'nin ilk kez bir millete milliyetçilik ile ilgili imtiyaz vermesidir.

Bükreş Antlaşması Önemi ve Tarihi - Bükreş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Bükreş Antlaşması Önemi ve Tarihi

Bükreş Antlaşması 28 Mayıs 1812 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmıştır. Onaylaması ise 5 Temmuz 1812'dir. Amacı Osmanlı ile Rusya arasında savaş halinde olan ilişkileri yumuşatmaktır. Savaş nedeniyle zor durumlara düşen iki devletin de masaya oturduğu bu antlaşmanın maddeleri genellikle Osmanlı Devleti'nin aleyhinedir. Bükreş Antlaşması dönem içerisinde Rusya'nın kışkırtması nedeni ile Osmanlı'ya karşı ayaklanan Sırplara özerklik tanıması ile önem kazanmış bir antlaşmadır.

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Bükreş Antlaşması Önemi ve Tarihi - Bükreş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Bükreş Antlaşması Maddeleri

Genel olarak Osmanlı İmparatorluğu aleyhine maddeler içeren Bükreş Antlaşmasının maddeleri şu şekildedir:

  • Besarabya bölgesinin kendisine bırakıldığı Rusya, Eflak ve Boğdan'dan çekilecek.
  • Osmanlı Devleti, 2 yıl boyunca Eflak ve Bosna Dan vergi almayacak.
  • Osmanlı Devletine karşı ayaklanan ve isyan çıkaran Sırplara kendi içerisinde özerklik verilecek.
  • Sırbistan Devletinde bulunan kaleler, mühimmatlar Osmanlı Devleti kontrolünde olacak.
  • Osmanlı ve Rus gemileri, Tuna Nehrinde serbest bir şekilde dolaşabilecek.
  • Osmanlı Devleti taraflarında bulunan Tuna ve Prut nehirlerinin kıyıları sınır olarak kabul edilecek.
  • Anapa Kalesi, Kuban Irmağının kuzeyinden Bzıb Irmağının güneyine kadar iki ırmağın ağızları arasında olan bölge ile; Anapa Kalesi'ni içerisine alacak şekilde uzanmış olan Karadeniz kıyılarının kontrolü Osmanlı Devleti'ne kalacak.
  • Bzıb Irmağının güneyinden Rioni Irmağına kadar olan Karadeniz kıyılarının kontrolü ise Rusya Devleti'ne kalacak.
Bükreş Antlaşması Önemi ve Tarihi - Bükreş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Bükreş Antlaşması Nedeni

Osmanlı Devletinin Sultanı II. Mahmut, 1808 yılında tahta geçmiştir. II. Mahmut'un tahta geçtiği zaman; 1806 yılında başlayan Osmanlı ve Rusya arasında başlayan savaş devam etmekteydi. Osmanlı, Birleşik Krallık arasında 1809 yılında yapılan antlaşma çerçevesinde Rusya ile içerisinde bulunduğu savaşın devam etmesi kararı alındı.

Bu dönemde Rusya ile Fransa Devleti arasında bazı sorunlar yaşanmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğunun orduları da uzun süren bu savaşla yorgun hale gelmişti. Bu nedenler ile her iki devlet 1812 yılında iki ülke savaşa son verecek olan Bükreş Antlaşmasını Bükreş'te yapılan müzakereler sonucunda imzaladı.

Bükreş Antlaşması Önemi ve Tarihi - Bükreş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Bükreş Antlaşması Sonuçları

Bükreş Antlaşmasında bulunan bazı maddeler nedeniyle Osmanlı Devleti güçsüz konuma düşmüştür. Bükreş Antlaşması içerisinde yer alan bir madde olan "Osmanlı Devletine karşı ayaklanan ve isyan çıkaran Sırplara kendi içerisinde özerklik verilecek." maddesi nedeniyle, yaklaşık 72 farklı azınlık millet için bir çıkar yol haline gelmiştir. Pek çok gayri müslim millet de Osmanlı Devletinden bağımsızlık ve özerklik istemiştir.

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