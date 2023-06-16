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Haberler Fotohaber Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevlana’yı oynayan Bülent İnal’ın oynadığı diziler, filmler ve hayatı
Giriş Tarihi: 16.06.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 16:33

Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevlana’yı oynayan Bülent İnal’ın oynadığı diziler, filmler ve hayatı

Bülent İnal kimdir, kaç yaşında sorusu yanıt arıyor. TRT Tabii dijital platformunun orijinal dizisi Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi ekranlara geliyor. Dizi, 13. yüzyılda; Selçuklu devletinin başkenti Konya'da "Yetmiş iki milletin sırrını bizden dinleyin'" diyen bir büyük İslam alimi, tasavvuf büyüğü ve şair Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin yaşadığı dönemi anlatıyor. Mevlana'yı canlandıran Bülent İnal oynadığı diziler ve filmler bu noktada araştırılıyor. Peki, Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevlana’yı oynayan Bülent İnal’ın oynadığı diziler, filmler ve hayatı

Bülent İnal nereli, kaç yaşında gibi sorular yanıt arıyor. Uzun süredir oynadığı dizilerle adından sıklıkla söz ettiren İnal, Celâleddîn-i Rûmî'nin yaşadığı dönemi anlatan dizide Mevlana'yı oynayacak. İşte Bülent İnal oynadığı filmler ve diziler

Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevlana’yı oynayan Bülent İnal’ın oynadığı diziler, filmler ve hayatı

BÜLENT İNAL KİMDİR?

19 Mayıs 1973 Şanlıurfa Hilvan doğumlu Türk oyuncu.

Baba tarafından Zaza kökenli, anne tarafından soyu Selçuklu Türklerine dayanır. 19 Mayıs 1973'de Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğan Bülent İnal, bir yıl Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuduktan sonra tiyatronun ağır basması sonucu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına girmiş ve buradan mezun olmuştur.

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Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevlana’yı oynayan Bülent İnal’ın oynadığı diziler, filmler ve hayatı

Bülent İnal, Azad dizisinde "Urfalı Azad", Kurşun Yarası dizisinde işgal altındaki Ege'de mert bir kaymakam ve Kanal D'nin dizisi Ihlamurlar Altında'da varoş delikanlısı "Yılmaz"ı oynadı. "Karayılan" dizisinde de rol almış olan Bülent İnal, 2008 yılında Star TV'de yayımlanan "Kalpsiz Adam" dizisinde "Oktay" rolünü canlandırdı. 2009-2010 yılları arasında Show TV'de yayımlanan "Bu Kalp Seni Unutur mu?" dizisinde "Sinan" isimli karakteri canlandıran Bülent İnal, Bergüzar Korel ile 2010-2011 yılları arasında atv'de yayımlanan Bitmeyen Şarkı adlı dizide başrolü paylaştı.

Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevlana’yı oynayan Bülent İnal’ın oynadığı diziler, filmler ve hayatı

Daha sonra 2013 yılında atv'de yayımlanmaya başlayan ve 2014 yılında sona eren "Tatar Ramazan" dizisinde "Ramazan" karakterini oynadı. 2014 yılının sonbaharında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra Star TV'ye transfer olan "Urfalıyam Ezelden" dizisinde "Cemal" adlı karakteri canlandırdı. Son olarak, 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Padişah II. Abdulhamid'i karakterini canlandırdı.

Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevlana’yı oynayan Bülent İnal’ın oynadığı diziler, filmler ve hayatı
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