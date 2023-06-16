Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevlana’yı oynayan Bülent İnal’ın oynadığı diziler, filmler ve hayatı

Bülent İnal kimdir, kaç yaşında sorusu yanıt arıyor. TRT Tabii dijital platformunun orijinal dizisi Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi ekranlara geliyor. Dizi, 13. yüzyılda; Selçuklu devletinin başkenti Konya'da "Yetmiş iki milletin sırrını bizden dinleyin'" diyen bir büyük İslam alimi, tasavvuf büyüğü ve şair Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin yaşadığı dönemi anlatıyor. Mevlana'yı canlandıran Bülent İnal oynadığı diziler ve filmler bu noktada araştırılıyor. Peki, Bülent İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar