Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
08:00
BURSA DEPREM SON DAKİKA! Gemlik Körfezi sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi Bursa'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi… Sabahın erken saatlerinde Bursa sarsıntı ile uyandı. Gemlik Körfezi- Marmara Denizi üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri belli olan depremle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki; 27 Ocak 2024 az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…