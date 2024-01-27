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Haberler Fotohaber BURSA DEPREM SON DAKİKA! Gemlik Körfezi sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi Bursa'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 08:00

BURSA DEPREM SON DAKİKA! Gemlik Körfezi sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi Bursa'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi… Sabahın erken saatlerinde Bursa sarsıntı ile uyandı. Gemlik Körfezi- Marmara Denizi üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri belli olan depremle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki; 27 Ocak 2024 az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

BURSA DEPREM SON DAKİKA! Gemlik Körfezi sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi Bursa’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Bursa deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 27 Ocak listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, sarsıntıya dair merak edilenler...

BURSA DEPREM SON DAKİKA! Gemlik Körfezi sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi Bursa’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

BURSA DEPREM SON DAKİKA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.17 ve 06.27'de merkez üssü Gemlik Körfezi (Marmara denizi)'nde sırasıyla 3.3 ve 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremler 13.1 ve 13.6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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BURSA DEPREM SON DAKİKA! Gemlik Körfezi sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi Bursa’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

MARMARA DENİZİ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.3(Mw)

Yer: Gemlik Körfezi (Marmara Denizi)

Tarih: 27-01-2024

Saat:06:17:36

Derinlik: 13.1 km

Büyüklük: 3.1(Mw)

Yer: Gemlik Körfezi (Marmara Denizi)

Tarih: 27-01-2024

Saat: 06:27:46

Derinlik: 13.6 km

BURSA DEPREM SON DAKİKA! Gemlik Körfezi sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi Bursa’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

BURSA DEPREM SON DAKİKA! Gemlik Körfezi sallandı! 27 Ocak 2024 şimdi Bursa’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA