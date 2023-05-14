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Haberler Fotohaber BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti Bursa Milletvekili adayları tam liste!
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:37 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:37

BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti Bursa Milletvekili adayları tam liste!

İYİ parti, CHP, MHP, AK Parti Bursa Milletvekili lislisteleri gündemde. Vatandaşlar bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy sayımına başlanmasıyla beraber "2023 AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti Bursa milletvekili aday listesinde kimler var?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar şehirlerde partilerin listelerindeki isimleri merak ediyor. Peki, hangi partiden kimler milletvekili aday listesinde yer aldı? İşte Bursa'da partilerin milletvekili aday listesi ve merak edilen tüm detaylar.

BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti Bursa Milletvekili adayları tam liste!

Bursa milletvekili adayları araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere 14 Mayıs bugün gerçekleşen seçimde yalnızca 13. Cumhurbaşkanı değil eş zamanlı olarak 28. Dönem Milletvekilleri de milyonlarca seçmenin oyuyla seçilecek. Bununla beraber ise vatandaşlar özellikle sandıkların da açılmaya başlamasıyla "2023 Bursa AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bursa AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri ve tüm detaylar…

BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti Bursa Milletvekili adayları tam liste!

BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti Bursa Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Bursa Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti Bursa Milletvekili adayları tam liste!

MHP Bursa Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Bursa Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti Bursa Milletvekili adayları tam liste!

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti Bursa Milletvekili adayları tam liste!

BURSA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTIYOR?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde Bursa'dan 20 milletvekili çıkacak.

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