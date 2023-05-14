BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti Bursa Milletvekili adayları tam liste!

İYİ parti, CHP, MHP, AK Parti Bursa Milletvekili lislisteleri gündemde. Vatandaşlar bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy sayımına başlanmasıyla beraber "2023 AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti Bursa milletvekili aday listesinde kimler var?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar şehirlerde partilerin listelerindeki isimleri merak ediyor. Peki, hangi partiden kimler milletvekili aday listesinde yer aldı? İşte Bursa'da partilerin milletvekili aday listesi ve merak edilen tüm detaylar.