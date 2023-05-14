BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti Bursa Milletvekili adayları tam liste!

Bursa milletvekili adayları araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere 14 Mayıs bugün gerçekleşen seçimde yalnızca 13. Cumhurbaşkanı değil eş zamanlı olarak 28. Dönem Milletvekilleri de milyonlarca seçmenin oyuyla seçilecek. Bununla beraber ise vatandaşlar özellikle sandıkların da açılmaya başlamasıyla "2023 Bursa AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bursa AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri ve tüm detaylar…