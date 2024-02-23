Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
15:38
SON DAKİKA BURSA DEPREM || Gemlik sarsıldı! 23 Şubat 2024 Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son dakika Bursa'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizden gelen 4 ve üzeri deprem haberlerine bir yeni deprem haberi de Bursa'dan geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Kandilli ve Afad anlık olarak duyurdu. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?