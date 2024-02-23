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Haberler Fotohaber SON DAKİKA BURSA DEPREM || Gemlik sarsıldı! 23 Şubat 2024 Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:38

SON DAKİKA BURSA DEPREM || Gemlik sarsıldı! 23 Şubat 2024 Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Bursa'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizden gelen 4 ve üzeri deprem haberlerine bir yeni deprem haberi de Bursa'dan geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Kandilli ve Afad anlık olarak duyurdu. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

SON DAKİKA BURSA DEPREM || Gemlik sarsıldı! 23 Şubat 2024 Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Bursa deprem haberi ile sarsıldı. Gemlik ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 23 Şubat 2024 Cuma Bursa depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi şiddeti ne? İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile ayrıntılar...

SON DAKİKA BURSA DEPREM || Gemlik sarsıldı! 23 Şubat 2024 Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

BURSA DEPREM SON DAKİKA

Marmara Denizi kıyısında bulunan, Bursa'nın bir ilçesi olan Gemlik'de bugün bir deprem meydana geldi.

4.1 büyüklüğünde yaşanan depremin Afad verilerine göre ayrıntıları;

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SON DAKİKA BURSA DEPREM || Gemlik sarsıldı! 23 Şubat 2024 Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-23
Saat:15:14:32 TSİ
Enlem:40.41806 N
Boylam:29.16083 E
Derinlik:10.86 km

SON DAKİKA BURSA DEPREM || Gemlik sarsıldı! 23 Şubat 2024 Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA BURSA DEPREM || Gemlik sarsıldı! 23 Şubat 2024 Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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