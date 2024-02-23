SON DAKİKA BURSA DEPREM || Gemlik sarsıldı! 23 Şubat 2024 Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Bursa deprem haberi ile sarsıldı. Gemlik ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 23 Şubat 2024 Cuma Bursa depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi şiddeti ne? İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile ayrıntılar...