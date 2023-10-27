İSTANBUL BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ YOL TARİFİ | AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman ve nerede yapılacak, nasıl gidilir?

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in zulmüne dur demek ve dünyaya Filistin'in haklı davasını duyurmak için İstanbul'da miting düzenliyor. Milyonları bir araya getirecek olan AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede ve nasıl gidilir merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katılacağı miting tarihi ve yol tarifi araştırmaları hız kazandı. Peki, AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, nerede ve nasıl gidilir? İşte detaylar...