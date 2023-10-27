Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İSTANBUL BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ YOL TARİFİ | AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman ve nerede yapılacak, nasıl gidilir?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:30

İSTANBUL BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ YOL TARİFİ | AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman ve nerede yapılacak, nasıl gidilir?

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in zulmüne dur demek ve dünyaya Filistin'in haklı davasını duyurmak için İstanbul'da miting düzenliyor. Milyonları bir araya getirecek olan AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede ve nasıl gidilir merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katılacağı miting tarihi ve yol tarifi araştırmaları hız kazandı. Peki, AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, nerede ve nasıl gidilir? İşte detaylar...

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte İstanbul AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi yol tarifi

Büyük Filistin Mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir merek ediliyor. İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi gerçekleştirilecek. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek miting için geri sayım sürüyor. Mitinge katılım sağlayacak olan vatandaşalar ''AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak?'' sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülük ettiği mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak ve nasıl gidilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte İstanbul AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi yol tarifi

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte İstanbul AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi yol tarifi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNCÜLÜK EDECEK!

AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Büyük Filistin mitingine hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katılacağı mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi.

Mitinge yabancı devlet başkanlarının yanı sıra ruhani liderlerin de davet edildiği öğrenildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Başkan Abdulfettah el Sisi'nin çağırıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti.

Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da kadro katılacak.

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte İstanbul AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi yol tarifi

MİLYONLAR İSTANBUL'DA TEK YÜREK

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte İstanbul AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi yol tarifi

SİZİN KONUŞMANIZ UYGUN OLACAKTIR

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ana gündemini İsrail ve Gazze olayları oluşturmuştu.

Başkan Erdoğan Gazze ile ilgili, "Bu tutumumuz devam edecek. Zulme karşı olacağız" dedi.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesiyle ilgili de bir detay anlattı.

Erdoğan, toplantıda Bahçeli'nin Cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde kendisinin konuşma yapmayacağını ifade ederek, "Ben konuşmayacağım, sadece sizin konuşmanız uygun olacaktır" dediğini söyledi.

SON DAKİKA