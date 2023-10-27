İSTANBUL BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ YOL TARİFİ | AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman ve nerede yapılacak, nasıl gidilir?

Büyük Filistin Mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir merek ediliyor. İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi gerçekleştirilecek. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek miting için geri sayım sürüyor. Mitinge katılım sağlayacak olan vatandaşalar ''AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak?'' sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülük ettiği mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak ve nasıl gidilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…