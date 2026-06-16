Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

Hemen her evde seyahat hatırası, rengarenk süsler veya fatura tutacakları olarak buzdolaplarının üzerini süsleyen magnetler, aslında mutfağınızdaki en pahalı beyaz eşyanın gizli düşmanı olabilir. Görünüşte son derece masum ve estetik duran bu küçük mıknatıslar, gelişen teknolojiyle birlikte buzdolaplarında yaşanan büyük dönüşümün ardından ciddi birer risk faktörüne dönüştü. Beyaz eşya uzmanları ve teknik servis ekipleri, özellikle yeni nesil buzdolaplarında sıkça karşılaşılan bazı arızaların arkasından çıkan "magnet" detayına karşı milyonlarca ev sahibini pürdikkat kesilecekleri kritik bir dille uyarıyor.