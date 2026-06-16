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Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 17:07
Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...
Mutfaklarda yıllardır süregelen o alışkanlık yeni nesil beyaz eşyaların ömrünü tahtından ediyor. Modern buzdolaplarının kapaklarındaki dijital ekranlar, hassas sensörler ve otomasyon panelleri, masum görünen magnetlerin yaydığı görünmez manyetik alan yüzünden tehlike altında. Özellikle en güçlü mıknatıs maddesi olan "neodimyum" içeren süslerin yol açtığı sistem arızaları ve geri dönüşü olmayan fiziksel hasarlar beyaz eşyaları kullanılmaz hale getiriyor.