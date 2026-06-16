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Haberler Fotohaber Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 17:07

Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

Mutfaklarda yıllardır süregelen o alışkanlık yeni nesil beyaz eşyaların ömrünü tahtından ediyor. Modern buzdolaplarının kapaklarındaki dijital ekranlar, hassas sensörler ve otomasyon panelleri, masum görünen magnetlerin yaydığı görünmez manyetik alan yüzünden tehlike altında. Özellikle en güçlü mıknatıs maddesi olan "neodimyum" içeren süslerin yol açtığı sistem arızaları ve geri dönüşü olmayan fiziksel hasarlar beyaz eşyaları kullanılmaz hale getiriyor.

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Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

Hemen her evde seyahat hatırası, rengarenk süsler veya fatura tutacakları olarak buzdolaplarının üzerini süsleyen magnetler, aslında mutfağınızdaki en pahalı beyaz eşyanın gizli düşmanı olabilir. Görünüşte son derece masum ve estetik duran bu küçük mıknatıslar, gelişen teknolojiyle birlikte buzdolaplarında yaşanan büyük dönüşümün ardından ciddi birer risk faktörüne dönüştü. Beyaz eşya uzmanları ve teknik servis ekipleri, özellikle yeni nesil buzdolaplarında sıkça karşılaşılan bazı arızaların arkasından çıkan "magnet" detayına karşı milyonlarca ev sahibini pürdikkat kesilecekleri kritik bir dille uyarıyor.

Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

DİJİTAL EKRANLARIN GİZLİ DÜŞMANI: MANYETİK ALANLAR

Modern buzdolapları artık sadece içerideki gıdaları soğutmakla kalmıyor; üzerlerinde gelişmiş dijital ekranlar, akıllı sensörler ve hassas elektronik devreler barındırıyor. Magnetlerin yaydığı manyetik alanlar, başlangıçta fark edilmeyecek kadar küçük olsa da zamanla bu hassas devrelerin çalışma dengesini kökünden bozabiliyor.

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Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

NEODİMYUM MIKNATISLARA DİKKAT!

Kalıcı mıknatıslar arasında en güçlü madde olarak bilinen neodimyum içeren magnetler, buzdolabının dijital panelleriyle doğrudan etkileşime giriyor. Bu güçlü etkileşim, ekran donmalarına, sensör hatalarına ve sistem arızalarına adeta davetiye çıkarıyor.

Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

TEK BİR ÇİZİK BİLE GERİ DÖNÜLEMEZ HASAR BIRAKIYOR

Mıknatısların cihazınıza verdiği zararlar sadece görünmez teknik donanımlarla sınırlı kalmıyor. Fiziksel olarak da buzdolabınızın değerini ve estetiğini sabote edebiliyor:

Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

Korozyon ve Paslanma: Magnetlerin arka yüzeyindeki sert materyaller zamanla mutfak nemiyle birleşerek korozyona (paslanmaya) uğrar.

İz ve Çizikler: Özellikle şık duruşuyla tercih edilen inox (paslanmaz çelik) ve parlak yüzeyli buzdolaplarında, magnetlerin sürtünmesi sonucu kalıcı çizikler oluşur. Bu izler cihazın kapak yüzeyinin aşınmasına yol açarak geri dönüşü imkansız estetik kayıplar yaratır.

Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

HANGİ MAGNETLER GERÇEKTEN TEHLİKELİ?

Buzdolabınızın yan tarafına yerleştirilen, hatıra amaçlı alınmış sıradan ve hafif magnetler genellikle tamamen zararsızdır. Buradaki asıl büyük risk; elektronik ekranların, dokunmatik panellerin ve iç sensörlerin tam üzerine veya çok yakınına yüksek çekim gücüne sahip büyük, ağır mıknatısların konumlandırılmasıdır.

Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

UZMANLARDAN BUZDOLABINIZI KORUYACAK 4 KRİTİK ÖNERİ

Beyaz eşyanızın hem estetik görüntüsünü hem de cihaz sağlığını dengede tutmak için uzmanlar şu basit ama etkili önlemleri almanızı öneriyor:

Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

Panellerden Uzak Tutun: Elektronik ve dijital kontrol paneli bulunan tüm bölgeleri magnetlerden tamamen uzak tutun.

Sayıyı Sınırlandırın: Buzdolabı kapağında çok sayıda veya aşırı ağır, güçlü mıknatıslar kullanmaktan kaçının.

Buzdolabındaki o tehlike! Meğer cihazın ömrünü böyle bitiriyormuş...

Yan Yüzeyleri Tercih Edin: Hatıra magnetlerinizi kapağın ön yüzü yerine, elektronik devrelerin geçmediği düz yan duvarlara yerleştirin.

Keçe Formülü: Magnetlerin arkasındaki sert ve metal kısımlara küçük koruyucu keçeler yapıştırarak, kapağın çizilmesinin önüne geçin.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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