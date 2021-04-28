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Haberler FotoHaber Cahit Zarifoğlu Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Sözleri

Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun ve Sözleri

, Türk edebiyatının en önde gelen şair ve yazarları arasında dikkat çekmektedir. 1 Temmuz 1940 yılında hayata gözlerini açan Cahit Zarifoğlu, Yedi Güzel Adam şiiri başta olmak üzere daha birçok esere imzasını atmıştır. Kaleme aldığı sözleri ve şiirleri ile günümüzde hala hayat bulan şairlerden birisidir. ve şiirleri sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkmaktadır. En güzel, kısa, uzun ve sözleri aynı zamanda en çok araştırılan konulardan birisidir. İşte, Cahit Zarifoğlu sözleri, şiirleri ve eserleri…

Giriş Tarihi: 28.04.2021 00:47 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 00:55
Cahit Zarifoğlu Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Sözleri

Abdurrahman , 1 Temmuz 1940 yılında Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Babası Niyazi Bey ve annesi Şerife Hanımdır. Genç yaştaki okuma sevdasının yanı sıra resim yapmayı ve Kur'an-ı Kerin okumayı çok sevmiştir. Cahit Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adam şiiri başta olmak üzere çok sevilen birçok eseri vardır. ve şiirleri ile günümüzde hala hayat bulan en değerli şairlerden birisidir. En güzel, kısa, uzun ve sözleri en çok araştırılan ve sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer almıştır. Cahit Zarifoğlu sözleri, şiirleri ve eserleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

CAHİT ZARİFOĞLU ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ

Cahit Zarifoğlu'nun en çok beğenilen sözleri ve şiirleri günümüzde hala sıkça karşımıza çıkmaktadır. Yedi Güzel Adam eseri başta olmak üzere birçok eseri kaleme almıştır. Cahit Zarifoğlu şiirleri ve sözleri için birçok seçeneğe bu başlık altından ulaşabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun Cahit Zarifoğlu'nun en sevilen ve en çok okunan eserleri aşağıda yer alıyor.

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940 yılında hayata gözlerini açmıştır. Ankara'da doğan Zarifoğlu'nun küçük yaştaki okuma sevdası ona başarılı bir geleceği de getirmiştir. Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında ön sıralarda yer almaktadır.

Cahit Zarifoğlu'nun annesi Şerife Hanım, babası ise Niyazi Beydir. Cahit Zarifoğlu, babası nedeniyle çocukluğunu Silvan, Siirt, Siverek ve Kızılcahamam'da geçirmiştir. 1961 yılında öğrenim hayatını bitiren ünlü şair, Kahramanmaraş'ta vekil öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra bir gazetede çalışmaya başlayan Zarifoğlu, ilk şiirler denemeleri yerel gazete ve dergilerde yayınlanmıştır.

Cahit Zarifoğlu Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Sözleri

Anılar Defterinde Gül Yaprağı

Anılar defterinde gül yaprağı
Gibi unutuldum kurudum
Başıma düştü sevda ağı
Bir başıma tenhalarda kahroldum
Sen kim bilir rüzgârlı eteklerinle
Kim bilir hangi iklimdesin, ben
Sensiz bu sessizlikle
Deliler gibiyim sensiz
Bu sessizlikle

Ayrılıkla başım belada
Gözlerini çevir gözlerime
Yoksa sensiz bu sessizlikle
Deliler gibiyim
Sensiz bu sensizlikle

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Cahit Zarifoğlu Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Sözleri

Sultan

Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harfleri acz tutuyor
Bağışlamanı dilerim

Sana zorsa bırak yanayım
Kolaysa esirgeme

Hayat bir boş rüyaymış
Geçen ibadetler özürlü
Eski günahlar dipdiri
Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harflerinde kimliğim
Bağışlanmamı dilerim

Sana zorsa yanmaya razıyım
Kolaysa affı esirgeme

Hayat boş geçti
Geri kalan korkulu
Her adımım dolu olsa
İşe yaramaz katında
Biliyorum
Bağışlanmamı diliyorum

Cahit Zarifoğlu Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Sözleri

Yedi Güzel Adam

Bu insanlar dev midir
Yatak görmemiş gövde midir

Bir yara açar boyunlarında
Kol kola durup bağırdıklarında

-Ya kurbanın olam
Dağlar önüme durmuş
Ki dağlanam

Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden
Durdular ite çakala karşı yârin kapısında

Yedi adam biri bir gün
Bir kan gördü
Gereğini belledi
Yâri alsa koynuna
Ayırmaz kanı yanından

Cahit Zarifoğlu Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Sözleri

Aylak Göz

Erkenden aşındırır aşkını
Odaların köşelerine zamansız oturur
Duyarsa bir çocuğun
Oyundan çağrıldığını

Başının her seferinde döndüğü kumarı
Gönlünü bir tarzla kurularken kazanır
Anlarsa yenilen bir kadının
Darda kaldığını

Kendi kendine ardaşak kaçağı
Arada bir bakınır ne yaptığına
Süresiz kapılır tablolara yan gelir
Ve oturdu mu bir masaya
Hakkını verir çay içmenin

Cahit Zarifoğlu Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Sözleri

Soru İşaretlerinden Biri

Zulümdür dinlenen başlarsa eğilmiş
Gömleğin üzerine kadar çıkmış kalpteki kara leke
Dikilsen dağların ötesini tutar elin
Bir iki tank çer çöp olmuş gözüne perde
Petrol ya da banker sellerinde boğuluyorsun
Külçe külçe dolar ya da sefalet secden olacak yerde
O eski kadim iklim kim bilir nerde sürer
Perişan birkaç evde kim bilir veliler dilinde
Oturup konuşalım şunu. Bulsun kelimem kelimeni
Eğer uyku daha aziz esirlik daha ehven değilse

Bir deli akıl çırpınıyor aramızda
Rızık korkusu can korkusu baş mesele
Çıplan dünyadan çıplan ve gövdenden
O büyülü çiçekleri yol arın bir kere
Başını eğmiş zalimleri dinlersin
Dersin 'lokmam ellerinde'
Filistin bir sınav kağıdı
Her mü'min kulun önünde
De gerçeği yaz: Hakikat şehitliğe koşmaktır
De isyan çağır yolun açılır cennet köşelerine

Cahit Zarifoğlu Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Sözleri

Sevmek De Yorulur

Bir sen varsın hep saçların ağzın
Bir merdiven hücresinde
uzak çağrışımlarla koşardın ya bensem
seni sonsuz gelişinle
saçından tanıyor gülüşünden kaçıyor
eğilip başını içlerimden geçtiğin zaman
uzağa bir yolcuya karşı çıkar gibi
Artık gecikmiş alışıldığım gidişinle
davranılmaz üstünde durulmaz
hiçbir tüfeğe gelmez bir kekliksem

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