Cahit Zarifoğlu Sözleri ve Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Sözleri

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940 yılında Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Babası Niyazi Bey ve annesi Şerife Hanımdır. Genç yaştaki okuma sevdasının yanı sıra resim yapmayı ve Kur'an-ı Kerin okumayı çok sevmiştir. Cahit Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adam şiiri başta olmak üzere çok sevilen birçok eseri vardır. Cahit Zarifoğlu sözleri ve şiirleri ile günümüzde hala hayat bulan en değerli şairlerden birisidir. En güzel, kısa, uzun Cahit Zarifoğlu şiirleri ve sözleri en çok araştırılan ve sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer almıştır. Cahit Zarifoğlu sözleri, şiirleri ve eserleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

CAHİT ZARİFOĞLU ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ

Cahit Zarifoğlu'nun en çok beğenilen sözleri ve şiirleri günümüzde hala sıkça karşımıza çıkmaktadır. Yedi Güzel Adam eseri başta olmak üzere birçok eseri kaleme almıştır. Cahit Zarifoğlu şiirleri ve sözleri için birçok seçeneğe bu başlık altından ulaşabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun Cahit Zarifoğlu'nun en sevilen ve en çok okunan eserleri aşağıda yer alıyor.

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940 yılında hayata gözlerini açmıştır. Ankara'da doğan Zarifoğlu'nun küçük yaştaki okuma sevdası ona başarılı bir geleceği de getirmiştir. Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında ön sıralarda yer almaktadır.

Cahit Zarifoğlu'nun annesi Şerife Hanım, babası ise Niyazi Beydir. Cahit Zarifoğlu, babası nedeniyle çocukluğunu Silvan, Siirt, Siverek ve Kızılcahamam'da geçirmiştir. 1961 yılında öğrenim hayatını bitiren ünlü şair, Kahramanmaraş'ta vekil öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra bir gazetede çalışmaya başlayan Zarifoğlu, ilk şiirler denemeleri yerel gazete ve dergilerde yayınlanmıştır.