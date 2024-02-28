Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Çalışma saatleri düşüyor mu, ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:36

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Çalışma saatleri düşüyor mu, ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama!

Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Çalışanların daha verimli olması amacıyla birçok ülke, çalışma saatlerinin düzenlenmesi için pilot uygulama başlattı. Türkiye'de mesai saatlerinde bir değişim olup olmayacağı merak konusu olurken konu ile ilgili alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Milyonlarca çalışan çalışma saatleri düştü mü, düşecek mi sorusuna yanıt ararken, gözler TBMM'de. Peki, çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? İşte çalışma süresi son dakika gelişmeleri...

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Çalışma saatleri düşüyor mu, ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alan çalışma saatleri düşüyor mu, mesai saatleri kısalacak mı sorularına yanıt verdi. Ülkemizde de haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısalıp kısalmayacağı merak ediliyor. Peki; Özel sektör çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak, haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek? İşte mesai saatleri son dakika gelişmeleri.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Çalışma saatleri düşüyor mu, ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama!

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye çalışma saatleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Çalışma saatleri düşüyor mu, ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama!

Bakan Vedat Işıkhan, esnek çalışma saati ve mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirildiği kamuoyuna duyurdu.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Çalışma saatleri düşüyor mu, ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama!

Bakan Vedat Işıkhan konuşmasında, ''Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim.'' ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Çalışma saatleri düşüyor mu, ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama!

"22 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI"
Çalışma hayatındaki kayıt dışı istihdamı azaltmayı da hedeflediklerini belirten Işıkhan, "Önümüzdeki ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Diğer yandan İş Pozitif'i başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana, yani geçtiğimiz 2 hafta içinde 15 bin 262 kadını işe yerleştirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu rakamlar, hem İş Pozitif programımızın hem de diğer istihdam politikalarımızın ne derece etkili olduğunu göstermektedir." dedi.

SON DAKİKA