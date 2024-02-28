Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
16:36
ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Çalışma saatleri düşüyor mu, ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama!
Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Çalışanların daha verimli olması amacıyla birçok ülke, çalışma saatlerinin düzenlenmesi için pilot uygulama başlattı. Türkiye'de mesai saatlerinde bir değişim olup olmayacağı merak konusu olurken konu ile ilgili alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Milyonlarca çalışan çalışma saatleri düştü mü, düşecek mi sorusuna yanıt ararken, gözler TBMM'de. Peki, çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? İşte çalışma süresi son dakika gelişmeleri...