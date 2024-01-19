ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DURUM: Çalışma saatleri düşüyor mu, kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:58
Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde çalışanların daha verimli olabilmesi için mesai saatlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirileceği gündeme gelmişti. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. İş kanunuyla ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Işıkhan, tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar olduğunu belirtti. Esnek çalışma düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Peki; Çalışma saatleri düşüyor mu, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak? İşte Esnek çalışma saatleri son durum ve detaylar…