ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DAKİKA: Çalışma saatleri düşecek mi, mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat olacak?

Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
08:25
Çalışma saatleri düzenlemesi son dakika gelişmeleri ile milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa ülkelerinin birçoğunda mesai saatlerinin kısaltılması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirilirken bu durumun ülkemizde nasıl bir karşılık bulacağı merak ediliyor. Başta özel sektör olmak üzere çalışanlar, Türkiye'de mesai saatlerinde bir değişim olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki; Çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? İşte Esnek çalışma düzenlemesi son durum...