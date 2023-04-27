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Haberler Fotohaber CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM İZLE FULL: Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız son bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 27.04.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 18:04

CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM İZLE FULL: Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız son bölüm izle tek parça

Camdaki Kız 76. bölüm izle araştırması dizinin yeni bölümüyle birlikte araştırılır hale geldi. Burcu Bericik, Selma Ergeç ve Cihangir Ceyhan gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümleri her Perşembe günü ekranlara geliyor Yeni bölümde "Nalan, kaos içindeki hayatını biraz olsun anlamlandırmaya çalışır". Kanal D üzerinden Camdaki Kız son bölüm izle ekranına ulaşılabilir. Her Perşembe Kanal D ekranlarında yer alan dizi, uzun soluklu serüvenine devam ediyor. İşte Camdaki Kız 76. bölüm full tek parça izle tek parça ekranı

CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM İZLE FULL: Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız son bölüm izle tek parça

Camdaki Kız tek parça izle araştırması yapılıyor. Son bölümde " Hayri, boşandığı için mutludur ve soluğu Nalan'ın evinde alır. . Nalan'la baş başa bir akşam yemeği planlayan Hayri, Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapar." Her Perşembe Kanal D ekranlarına gelen dizi, uzun süredir reytinglerde en üstlerde oynuyor. İşte Camdaki Kız 76. bölüm izle ekranı

CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM İZLE FULL: Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız son bölüm izle tek parça

CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM KONUSU

Nalan, babasının kim olduğunu öğreniyor mu?

Nalan, kaos içindeki hayatını biraz olsun anlamlandırmaya çalışır. Bir taraftan Sedat bir taraftan Hayri artık hayatını çekilmez hale getirmiştir. Diğer taraftan Selen fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Koroğlu ailesi bununla sarsılırken Nalan hayatı hakkında büyük bir gerçekle yüzleşmenin eşiğindedir. Nalan ne yapacak?

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CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM İZLE FULL: Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız son bölüm izle tek parça

Hayri, Nalan için her şeyi göze almaya hazırdır. Ancak Sedat, Nalan'ın davranışlarındaki tuhaflığı fark eder ve Nalan'ın kapısına gelir. Hayri bu durumdan rahatsız olur. Sedat, Nalan'ın yanında olduğunu söyleyince Hayri iyiden iyiye küplere biner ve Nalan'a "evlenelim" der.

CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM İZLE FULL: Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız son bölüm izle tek parça

CAMDAKİ KIZ 75. BÖLÜM KONUSU

Nalan, Hayri'nin Türkan'dan boşanmaması için son bir kez Hayri'yle konuşmak ister. Türkan da Nalan'ın Hayri'yi bırakmasından korkar. Nalan, Hayri'nin çocuklarına ve Türkan'a kıyamaz. Hayri'yi boşanmaması için uyaran Nalan, kararının arkasında durabilecek mi?

CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM İZLE FULL: Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız son bölüm izle tek parça

Nalan'ın peşinden giden Hayri mahallenin ortasına adeta Nalan'a yalvarır. Nalan'ın Hayri'nin evinden çıkması hem Billur'u hem de Muzo'yu hayal kırıklığına uğratır. Hayri, Billur'un sert konuşmasına karşı bir başka yüzünü daha gösterir. Billur, Hayri'ye karşı resmen savaş açar.

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