CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM İZLE FULL: Kanal D dizi izle ekranı ile Camdaki Kız son bölüm izle tek parça

CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM KONUSU

Nalan, babasının kim olduğunu öğreniyor mu?

Nalan, kaos içindeki hayatını biraz olsun anlamlandırmaya çalışır. Bir taraftan Sedat bir taraftan Hayri artık hayatını çekilmez hale getirmiştir. Diğer taraftan Selen fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Koroğlu ailesi bununla sarsılırken Nalan hayatı hakkında büyük bir gerçekle yüzleşmenin eşiğindedir. Nalan ne yapacak?