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Giriş Tarihi: 11.05.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 18:31

Camdaki Kız 78. Yeni ve son bölüm izle! 11 Mayıs Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı

Camdaki Kız 78. Yeni ve son bölüm izle! Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği sevilen dizisi Camdaki Kız'da bu hafta Nalan Koroğlu Ailesi'nin evine geri döner ancak gelinleri olarak değil konukları olarak. Arkadaşını en mutlu gününde yalnız bırakmayan Nalan Sedat ile karşılaşır. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler "Camdaki Kız 78. Yeni bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapım her hafta bugün ekranlarda izleyenleriyle buluşuyor. İşte Kanal D ile Camdaki Kız 78. Yeni ve son bölüm izle ekranıyla dizinin bu akşamki bölümünden detaylar.

Camdaki Kız 78. Yeni ve son bölüm izle! 11 Mayıs Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı

Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Camdaki Kız dizisi 78. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Öte yandan Hayri'nin çalıştığı restorana müşteri olarak gelen kadın Hayri'nin ilgisini çeker. Peki Hayri, Nalan'a olan sadakatini koruyabilecek mi? Dizinin bu akşamki bölümünü izlemek isteyenler "Camdaki Kız 78. Yeni ve son bölüm izle ekranı" araştırmasına çıktı. İşte Camdaki Kız 78. Yeni ve son bölüm izle ekranıyla tüm merak edilenler...

Camdaki Kız 78. Yeni ve son bölüm izle! 11 Mayıs Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı

CAMDAKİ KIZ 78. YENİ VE SON BÖLÜM İZLE EKRANI!

Aşağıdaki link üzerinden dizinin son bölümünü izleyebilir, diğer bölümlere ulaşabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler

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Camdaki Kız 78. Yeni ve son bölüm izle! 11 Mayıs Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı

CAMDAKİ KIZ 78. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan Koroğlu Ailesi'nin evine geri döner ancak gelinleri olarak değil konukları olarak. Arkadaşını en mutlu gününde yalnız bırakmayan Nalan Sedat ile karşılaşır.

Camdaki Kız 78. Yeni ve son bölüm izle! 11 Mayıs Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı

Hayri ise Nalan'ın Sedat ile muhatap olmasından nefret eder. Öte yandan Hayri'nin çalıştığı restorana müşteri olarak gelen kadın Hayri'nin ilgisini çeker. Peki Hayri, Nalan'a olan sadakatini koruyabilecek mi?

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