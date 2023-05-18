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Haberler Fotohaber Camdaki Kız 79. bölüm izle: Hayri, Nalan’a ve Türkan’a yalan söylüyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:02

Camdaki Kız 79. bölüm izle: Hayri, Nalan’a ve Türkan’a yalan söylüyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının 82. Bölümde final yapması planlanan dizisi Camdaki Kız 79. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in paylaştığı dizinin 18 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 79. Bölümünde Nalan'a ve Türkan'a yalan söyleyen Hayri, Laz Kızı ile görüşür. Ancak Nalan ve Türkan'ın kebapçıya gelmesi işleri karıştırır. Dizinin sıkı takipçileri, Kanal D dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Camdaki Kız 79. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Camdaki Kız 79. bölüm izle: Hayri Laz Kızı’ndan etkileniyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız 79. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizinin 18 Mayıs 2023 tarihli yeni bölümünde Laz Kızı, Hayri'nin hayatına hızlı bir giriş yapar. Hayri de Laz Kızı'ndan ilk görüşte etkilenir. Sedat ise tenis oynarken Berrin'le karşılaşır. Camdaki Kız 79. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için paylaşıldı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı ve özeti…

Camdaki Kız 79. bölüm izle: Hayri Laz Kızı’ndan etkileniyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

İşte 18 Mayıs 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

CAMDAKİ KIZ 79. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Camdaki Kız 79. bölüm izle: Hayri Laz Kızı’ndan etkileniyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

CAMDAKİ KIZ 79. BÖLÜM ÖZETİ

Laz Kızı Hayri'nin hayatına hızlı bir giriş yapıyor!

Camdaki Kız 79. bölüm izle: Hayri Laz Kızı’ndan etkileniyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Laz Kızı'nın Hayri'nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Hayri de Laz Kızı'ndan ilk görüşte etkilenir.

Camdaki Kız 79. bölüm izle: Hayri Laz Kızı’ndan etkileniyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Nalan ise Hayri'ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır.

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