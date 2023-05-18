Camdaki Kız 79. bölüm izle: Hayri, Nalan’a ve Türkan’a yalan söylüyor! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının 82. Bölümde final yapması planlanan dizisi Camdaki Kız 79. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in paylaştığı dizinin 18 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 79. Bölümünde Nalan'a ve Türkan'a yalan söyleyen Hayri, Laz Kızı ile görüşür. Ancak Nalan ve Türkan'ın kebapçıya gelmesi işleri karıştırır. Dizinin sıkı takipçileri, Kanal D dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Camdaki Kız 79. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.