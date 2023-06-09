Giriş Tarihi: 09.06.2023 06:10
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
06:10
Camdaki Kız 82. bölüm fragmanı izle: Final fragmanı yayınlandı! Nalan bambaşka bir sayfa açıyor! Camdaki Kız 82. Bölüm fragmanı izle ekranı
Kanal D ekranlarında her Perşembe seyircisiyle buluşan Camdaki Kız 82. Bölümüyle yayın hayatını noktalıyor. Bu noktada dizinin ilk günden beri sıkı takipçileri Camdaki Kız 82. Bölüm Fragmanı- Final izle şeklinde aratıyor. Camdaki kız final fragmanı ile Hayri, Laz Kızı tarafından öldürülüyor. Türkan ile Nalan Hayri'nin acısını yaşıyor. Sedat, Nalan'dan yeni bir şans daha istiyor. Nalan, Sedat'a bir şans daha veriyor ve bambaşka bir hikaye başlıyor! İşte, Camdaki kız final bölümü fragmanı izle ekranı…