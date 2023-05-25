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Haberler Fotohaber Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:05

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin hayranları Camdaki Kız yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu soruları yanıt aramaya başladı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Tamer Levent gibi isimleri bir araya getiren dizi 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bu noktada Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Final yapmak için gün sayan dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm tarihi için gözlerini kanal ve yapımdan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı ve tüm detaylar…

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Camdaki Kız dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı listesine göre Camdaki Kız bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

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Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akışa göre saat 20.00'de Cumhurbaşkanı Özel yayını ekranlara gelecek.

Bu nedenle Camdaki Kız dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 80. bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin 80. Bölümünün önümüzdeki hafta Perşembe yayınlanması bekleniyor.

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

25 MAYIS 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk ve Umut

17.00 Hicran

18.40 Kanal D Ana Haber

20.00 Cumhurbaşkanı Özel

21.45 Camdaki Kız (Tekrar bölümü)

00.15 IP Man: Son Dövüş

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