Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akışa göre saat 20.00'de Cumhurbaşkanı Özel yayını ekranlara gelecek.

Bu nedenle Camdaki Kız dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 80. bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin 80. Bölümünün önümüzdeki hafta Perşembe yayınlanması bekleniyor.