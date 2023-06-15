Camdaki Kız yeni bölüm (final bölümü) izle! Kanal D ile Camdaki Kız 82. bölüm izle

1 yıl sonra ise Nalan ve Sedat bambaşka bir hayata yol almışlardır. İkisi yıllar sonra ilk buluşmalarını tekrar yaşar. Bu kez bambaşka iki kişi olarak oturdukları masadan herkesi mutlu eden bir karar çıkar. Hem Nalan ve Sedat hem de diğerleri için hayat eksikleriyle de olsa yeniden rayına oturmuştur.