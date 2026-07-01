Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.07.2026 07:26

Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

"Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Böylece 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait altın fiyatları güncellendi. Güvenli liman arayışındaki vatandaşlar ile düğün hazırlığı yapanlar için gram, çeyrek ve tam cinsinden değerler ön plana çıktı. İşte altın fiyatlarındaki son duruma dair detaylar…

  • ABONE OL
Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2026 Temmuz ayının ilk işlem gününde sarı metaldeki fiyat yönü, özellikle yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Son dönemdeki düşüşün ardından, küresel piyasalardaki gelişmelerin ve döviz kurundaki hareketliliğin belirleyici olduğu altın fiyatlarındaki güncel durum dikkat çekti. Böylece gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış-satış değerlerine dair gelişmeler, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın için fiyat sorgulamaları başladı. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel verilerine göre, 1 Temmuz 2026 sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.968,32 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı ise 5.969,16 TL sınırında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış (TL) Satış (TL) Değişim
Çeyrek Altın 9.711,00 9.859,00 -0,74%

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YARIM ALTIN FİYATI

Alış (TL) Satış (TL) Değişim
Yarım Altın 19.405,00 19.676,00 -0,75%

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA TAM ALTIN FİYATI

Alış (TL) Satış (TL) Değişim
Tam Altın 38.685,00 39.227,00 -0,74%

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış (TL) Satış (TL) Değişim
Cumhuriyet Altını 40.037,00 40.641,00 -0,95%

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA ATA ALTIN FİYATI

Alış (TL) Satış (TL) Değişim
Ata Altın 39.725,00 40.248,00 -0,74%

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış (TL) Satış (TL) Değişim
22 Ayar Bilezik 5.409,68 5.688,24 -0,75%

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA