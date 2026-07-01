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Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.07.2026 07:26
Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...
"Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Böylece 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait altın fiyatları güncellendi. Güvenli liman arayışındaki vatandaşlar ile düğün hazırlığı yapanlar için gram, çeyrek ve tam cinsinden değerler ön plana çıktı. İşte altın fiyatlarındaki son duruma dair detaylar…