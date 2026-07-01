Canlı Altın Fiyatları 1 Temmuz 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın için fiyat sorgulamaları başladı. Serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel verilerine göre, 1 Temmuz 2026 sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.968,32 TL seviyesinden işlem görürken, satış fiyatı ise 5.969,16 TL sınırında yer alıyor.