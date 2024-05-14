Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
10:01
ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: Çaykur 1072 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula
Çaykur kura sonuçları gündemde. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Mevsimlik işçi alım ilanına başvuran adaylar arasında görev alacaklar kura çekimi yapılarak belirlenecek. 30 Nisan'da gerçekleşen başvuru işlemlerinin sonuçları bekleniyor.Başvurular e-Devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi kadrolarına alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi