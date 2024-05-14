ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: Çaykur 1072 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula

ÇAYKUR 1072 KURA ÇEKİM GÜNÜ VE SAATİ 2024

İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleşecek.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09.00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda İŞKUR nihai listeleri esas alınacak noter tarafından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.