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Haberler Fotohaber ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: Çaykur 1072 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:01

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: Çaykur 1072 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula

Çaykur kura sonuçları gündemde. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Mevsimlik işçi alım ilanına başvuran adaylar arasında görev alacaklar kura çekimi yapılarak belirlenecek. 30 Nisan'da gerçekleşen başvuru işlemlerinin sonuçları bekleniyor.Başvurular e-Devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi kadrolarına alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: Çaykur 1072 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula

ÇAYKUR işçi alımı kura çekim sonuçları ve isim listesi sorgulama, başvurularını tamamlayan kura çekimini bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. 1072 işçi alımı başvuruları 26-30 Nisan tarihleri arasında iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirildi.Çaykur kura sonuçları takip ediliyor. İşte Çaykur kura sonuçları ve isim listesi

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: Çaykur 1072 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula

ÇAYKUR 1072 KURA ÇEKİM GÜNÜ VE SAATİ 2024
İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleşecek.
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09.00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda İŞKUR nihai listeleri esas alınacak noter tarafından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

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ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: Çaykur 1072 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
1072 İşçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesinin ÇAYKUR resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: Çaykur 1072 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI: Çaykur 1072 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgula
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