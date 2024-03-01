Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:35
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024 || 3.Cemre ne zaman düşecek, toprağa düştü mü?
Martın ilk günleriyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte cemre tarihleri araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci cemre suya düştü şimdi 3. cemrenin toprağa düşmesi heyecanla bekleniyor. İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprağa düşen cemrelerin düşüşünün tamamlanması bekleniyor. 19-20 Şubat'ta havaya düşen cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Peki, 3. cemre ne zaman düşüyor 2024? Üçüncü cemre toprağa düştü mü? İşte 2024 cemre düşme tarihleri ve ayrıntılar.