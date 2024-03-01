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Haberler Fotohaber CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024 || 3.Cemre ne zaman düşecek, toprağa düştü mü?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:35

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024 || 3.Cemre ne zaman düşecek, toprağa düştü mü?

Martın ilk günleriyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte cemre tarihleri araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci cemre suya düştü şimdi 3. cemrenin toprağa düşmesi heyecanla bekleniyor. İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprağa düşen cemrelerin düşüşünün tamamlanması bekleniyor. 19-20 Şubat'ta havaya düşen cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Peki, 3. cemre ne zaman düşüyor 2024? Üçüncü cemre toprağa düştü mü? İşte 2024 cemre düşme tarihleri ve ayrıntılar.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024 || 3.Cemre ne zaman düşecek, toprağa düştü mü?

Yaygın olarak baharın müjdecisi olan cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İkinci cemrenin de suya düşmesiyle havalar ısınmaya başladı. 3. cemre toprağa düşerse toprak ısınacak. Peki, üçüncü cemre düştü mü?

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024 || 3.Cemre ne zaman düşecek, toprağa düştü mü?

İKİNCİ CEMRE SUYA DÜŞTÜ MÜ?

İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7'şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya düştü.

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CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024 || 3.Cemre ne zaman düşecek, toprağa düştü mü?

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024 || 3.Cemre ne zaman düşecek, toprağa düştü mü?

CEMRE NEDİR, NE DEMEK?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024 || 3.Cemre ne zaman düşecek, toprağa düştü mü?

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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