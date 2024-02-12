Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
15:03
Cemre düşme tarihleri 2024 | Bu yıl ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Yaşanan sıcaklıkların ardından yeniden soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Bu noktada 2024 cemre düşme tarihleri de gündeme gelmiş durumda. Bahara geçişi simgeleyen bu noktada aşama aşama gerçekleşiyor. Havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan bu simgesel terim için araştırmalar hız kazandı. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek, nereye düşecek? İşte, ayrıntılar...