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Haberler Fotohaber Cemre düşme tarihleri 2024 | Bu yıl ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:03

Cemre düşme tarihleri 2024 | Bu yıl ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Yaşanan sıcaklıkların ardından yeniden soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Bu noktada 2024 cemre düşme tarihleri de gündeme gelmiş durumda. Bahara geçişi simgeleyen bu noktada aşama aşama gerçekleşiyor. Havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan bu simgesel terim için araştırmalar hız kazandı. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek, nereye düşecek? İşte, ayrıntılar...

Cemre düşme tarihleri 2024 | Bu yıl ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Cemre ne zaman düşecek beklenmeye başladı. Kıştan bahara geçişi anlatan cemreler yılın belli dönemlerinde gündeme geliyor. İlkbahar Mart ayı itibarıyla başlıyor. Mevsim öncesi cemrelere odaklanıldı. Peki, ilk cemre nereye düşecek? İşte, tarihler…

Cemre düşme tarihleri 2024 | Bu yıl ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

Yılın ilk cemresi havaya düşüyor. Havaya düşecek olan ilk cemrenin ardından suya düşecek cemre beklenecek.

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Cemre düşme tarihleri 2024 | Bu yıl ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. Birinci cemrenin gelişiyle birlikte bahar için geri sayım başlayacak.

Cemre düşme tarihleri 2024 | Bu yıl ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

Cemre düşme tarihleri 2024 | Bu yıl ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

CEMRE NEDİR?

"Ateş" ve "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi" bahar bayramının yaklaştığına da işaret ediyor.

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

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