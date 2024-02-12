Cemre düşme tarihleri 2024 | Bu yıl ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

CEMRE NEDİR?

"Ateş" ve "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi" bahar bayramının yaklaştığına da işaret ediyor.

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.