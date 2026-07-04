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Giriş Tarihi: 04.07.2026 17:45

Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam yayında!

ATV'nin bu akşamki yayın akışında yer alan Cennetin Krallığı, sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Tarihi ve epik yapısıyla öne çıkan film; hikâyesi, oyuncu kadrosu, vizyon yılı ve yapımına ilişkin ayrıntılarla araştırılıyor. Başarılı oyuncuları bir araya getiren yapıma dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde. İşte Kingdom of Heaven (Cennetin Krallığı) filminin konusu ve oyuncuları.

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Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam yayında!

ATV ekranlarında yayınlanacak Cennetin Krallığı filmini seyretmeye hazırlanan izleyiciler, yapımın hikâyesi, oyuncu kadrosu, vizyon tarihi ve diğer ayrıntıları merak ediyor. Orijinal adı Kingdom of Heaven olan tarihi film, yayın öncesinde sinemaseverlerin en çok araştırdığı yapımlar arasında yer alıyor. Filme ilişkin tüm detaylar izleyiciler tarafından yakından inceleniyor.

Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam yayında!

CENNETİN KRALLIĞI KONUSU

Film, Müslüman komutan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs şehrini Haçlıların kurduğu Kudüs Krallığı'ndan geri alması olayı etrafında Haçlı seferlerini ve iki tarafın bu savaşlara bakışını anlatmaktadır.

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Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam yayında!

CENNETİN KRALLIĞI OYUNCULARI

Bazı karakterler tarihi olaylar içerisinde kurgulanmıştır:

Orlando Bloom - İbelinli Balian

Eva Green - Kudüslü Sibylla

Liam Neeson - İbelinli Barisan (Godfrey)

Gassan Mesud - Selahaddin Eyyubi

Jeremy Irons - Trablus kontu III. Raymond (Tiberias)

David Thewlis - Şövalye lideri

Velibor Topić - Amalric

Edward Norton - IV. Baudouin

Brendan Gleeson - Renaud de Châtillon

Marton Csokas - Guy de Lusignan

Alexander Siddig - Nasir İmadeddin el-Isfahani

Khaled El Nabawy - Molla

Ulrich Thomsen - Gérard de Ridefort (Tapınak Şövalyesi)

Jon Finch - Patrik

Iain Glen - I. Richard

Nathalie Cox - Balian'ın eşi

Eriq Ebouaney - Firuz

Jouko Ahola - Odo

Giannina Facio - Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşi

Cennetin Krallığı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam yayında!

Yönetmen: Ridley Scott

Yapımcı: Ridley Scott

Senarist: William Monahan

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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