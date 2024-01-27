Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceyda Bölünmez Çankırı hayatı ve kariyeri

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI KİMDİR?

5 Eylül 1978 yılında Ankara'da doğdu. Baba adı Süleyman, Anne adı Aysun'dur.

Başkent Üniversitesi mezunu olan Bölünmez Çankırı, iş hayatına 1999 yılında başlamış olup, 2015 yılına kadar kendi şirketlerinde, akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yönetici olarak çalışmalarına devam etti.

Bölünmez Çankırı, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili olarak seçildi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. TBMM İdari Amirlik görevine getirilen Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek kadın İdari Amiri ünvanına sahip oldu.