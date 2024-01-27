Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceyda Bölünmez Çankırı hayatı ve kariyeri

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI KARİYERİ
Tarım, Ata Tohum, kadın istihdamı ve dezavantajlı ev sahibi (yerel) topluluk ve geçici koruma altındaki Suriyelilere istihdam olanağı sağlayarak toplumsal hayata uyumlarının desteklenmesi noktasında duyarlılığı ve çalışmalarıyla bilinen Bölünmez Çankırı, Sabun Atölyeleri, ``Topraktan Tabağa'' ve ``Mutfakta Umut Var'' projelerini sürdürmektedir.
Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla işbirliği içerisinde; Ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması konusunda, yaklaşan kuraklığa ve iklim değişikliğine karşı iyi tarım uygulamalarını yerel çiftçilere öğretilmesi hususunda, yerel tohumları bularak, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılmasında, geçici koruma altındaki Suriyelilere ve yerel dezavantajlı gruplara gastronomi eğitimi ile iş imkânı sunma hedefleri çerçevesinde ciddi çalışmalar gerçekleştirmektedir.
MAREV (Mardinliler Eğitim Vakfı) in ailece kurucu üyelerinden olup aktif olarak destek vermektedir.
İyi derecede İngilizce bilen Bölünmez Çankırı, evli ve iki çocuk annesidir.