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Haberler Fotohaber Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceyda Bölünmez Çankırı hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 27.01.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 14:06

Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceyda Bölünmez Çankırı hayatı ve kariyeri

Ceyda Bölünmez Çankırı siyaset gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili olan Çankırı, 018 genel seçimlerinde ise 1. Bölge 3. Sıradan 27. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili oldu. Peki, Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ceyda Bölünmez Çankırı'nın hayatı ve kariyeri…

Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceyda Bölünmez Çankırı hayatı ve kariyeri

İş insanı ve siyasetçi kimliğiyle ön plana çıkan AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kariyeri ve eski görevleri ile gündeme geliyor. Daha önce TBMM İdari Amirlik görevini ifa ederek Türkiye'nin ilk ve tek kadın İdari Amiri unvanını elde eden Çankırı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtı.

Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceyda Bölünmez Çankırı hayatı ve kariyeri

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI KİMDİR?

5 Eylül 1978 yılında Ankara'da doğdu. Baba adı Süleyman, Anne adı Aysun'dur.

Başkent Üniversitesi mezunu olan Bölünmez Çankırı, iş hayatına 1999 yılında başlamış olup, 2015 yılına kadar kendi şirketlerinde, akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yönetici olarak çalışmalarına devam etti.

Bölünmez Çankırı, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili olarak seçildi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. TBMM İdari Amirlik görevine getirilen Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek kadın İdari Amiri ünvanına sahip oldu.

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Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceyda Bölünmez Çankırı hayatı ve kariyeri

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ise 1. Bölge 3. Sıradan 27. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili olarak seçilerek Doğu-Batı sentezini birleştirme hedefiyle İzmir'de çalışmalarına devam etmektedir. TBMM Türkiye-İsviçre Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Üyesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Üyesi olan Bölünmez Çankırı, katıldığı uluslararası organizasyonlarda ülkesini ve partisini birçok kez temsil etti.

Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ceyda Bölünmez Çankırı hayatı ve kariyeri

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI KARİYERİ

Tarım, Ata Tohum, kadın istihdamı ve dezavantajlı ev sahibi (yerel) topluluk ve geçici koruma altındaki Suriyelilere istihdam olanağı sağlayarak toplumsal hayata uyumlarının desteklenmesi noktasında duyarlılığı ve çalışmalarıyla bilinen Bölünmez Çankırı, Sabun Atölyeleri, ``Topraktan Tabağa'' ve ``Mutfakta Umut Var'' projelerini sürdürmektedir.

Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla işbirliği içerisinde; Ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması konusunda, yaklaşan kuraklığa ve iklim değişikliğine karşı iyi tarım uygulamalarını yerel çiftçilere öğretilmesi hususunda, yerel tohumları bularak, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılmasında, geçici koruma altındaki Suriyelilere ve yerel dezavantajlı gruplara gastronomi eğitimi ile iş imkânı sunma hedefleri çerçevesinde ciddi çalışmalar gerçekleştirmektedir.

MAREV (Mardinliler Eğitim Vakfı) in ailece kurucu üyelerinden olup aktif olarak destek vermektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Bölünmez Çankırı, evli ve iki çocuk annesidir.

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