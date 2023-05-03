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Haberler Fotohaber CHP milletvekili adayları 2023 listesi: 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP Milletvekili adayları kimler?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 17:09

CHP milletvekili adayları 2023 listesi: 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP Milletvekili adayları kimler?

CHP milletvekili adayları listesi seçimlere sayılı günler kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidecek. 26 siyasi parti aday listelerini geçtiğimiz haftalarda Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Böylece ''Cumhuriyet Halk Partisi CHP milletvekili adayları kimler oldu?'' sorusu yanıt buldu. Bölge bölge Ankara, İstanbul ve İzmir listesi en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. İşte, İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 28. Dönem CHP milletvekili adayları 2023 listesi…

CHP milletvekili adayları 2023 listesi: 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP Milletvekili adayları kimler?

İl il CHP milletvekili adayları 2023 listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için son günlere girildi. Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlere "Millet İttifakı" adı altında beş partiyle birlikte girecek. CHP, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi için kendi listelerinde toplam 78 kişilik kontenjan bulunduruyor. Bu noktada Ankara, İzmir ve İstanbul CHP milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi 2023…

CHP milletvekili adayları 2023 listesi: 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP Milletvekili adayları kimler?

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.

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CHP milletvekili adayları 2023 listesi: 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP Milletvekili adayları kimler?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı.

CHP milletvekili adayları 2023 listesi: 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP Milletvekili adayları kimler?

CHP LİSTESİNDEN 78 KONTENJAN

Gelecek Partisi'nden 19, Deva Partisi'nden 25, Demokrat Parti'den 3, Saadet Partisi'nden (SP) 24 aday ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CHP listesinde yer aldı.

Böylece diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayrılmış oldu.

CHP milletvekili adayları 2023 listesi: 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP Milletvekili adayları kimler?

28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

CHP milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.

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