Giriş Tarihi: 03.05.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 17:09

CHP milletvekili adayları 2023 listesi: 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP Milletvekili adayları kimler?

CHP milletvekili adayları listesi seçimlere sayılı günler kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidecek. 26 siyasi parti aday listelerini geçtiğimiz haftalarda Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Böylece ''Cumhuriyet Halk Partisi CHP milletvekili adayları kimler oldu?'' sorusu yanıt buldu. Bölge bölge Ankara, İstanbul ve İzmir listesi en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. İşte, İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 28. Dönem CHP milletvekili adayları 2023 listesi…