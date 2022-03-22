Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler

Sevgiliye Etkileyici Çiçek Sözleri

Siz ve hayatınızdaki kişi için özel olan anlarda ya da içinizden gelen sıradan bir de çiçek göndererek onu mutlu edebilirsiniz. Özellikle de sıradan bir günde yapacağınız bu tarz seçimler karşıdaki kişinin sevgisini perçinleyeceği gibi mutlu bir gün geçirmesini de sağlayacaktır. İşte böyle anlarda sevdiklerinizin daha mutlu olmasını istiyorsanız yanına iliştirebileceğiniz çiçek sözleri ile hissedilen duyguları iki katına çıkarmak mümkün. Son günlerde 7'den 70'e her kişinin tercih ettiği çiçek ile ilgili sözler listemiz şu şekildedir: