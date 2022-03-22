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Haberler FotoHaber Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:08

Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler

Özel günlerin vazgeçilmez ve modası asla geçmeyen hediyelerinden biri nedir diye sorsak direkt çiçek çeşitleri aklınıza gelecektir. Hayatınızdaki kişiye gönderebileceğiniz bir buket çiçek hislerinizi aktarmada büyük bir rol oynar. Başta doğum günü olmak üzere yıldönümü, sevgililer günü ya da terfi gibi özel zamanlarda tercih edilecek çiçek sözleri için derlediğimiz bu içerikten onlarca farklı romantik ve etkileyici söze ulaşabilirsiniz. İşte çiçeklerle ilgili sözler ve sevgiliye gönderilecek en güzel çiçek sözleri.

Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler

Sevgilinizi özel anlarda gülümsetebilecek çiçeklerle ilgili sözler genellikle gönderilen güne göre tercih edilir. Buna rağmen saf sevgiyle hazırlanması gereken bu tarz metinler bazen uzun bazen kısa içeriklerden tercih edilir. İçinizden kelimelere dökülecek çiçek sözleri için içeriğimize bir göz atabilir, içlerinden beğendiklerinizi kendinize göre uyarlayabilirsiniz. İşte sevgiliye gönderilecek en etkileyici çiçek sözleri...

Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler

Sevgiliye Etkileyici Çiçek Sözleri

Siz ve hayatınızdaki kişi için özel olan anlarda ya da içinizden gelen sıradan bir de çiçek göndererek onu mutlu edebilirsiniz. Özellikle de sıradan bir günde yapacağınız bu tarz seçimler karşıdaki kişinin sevgisini perçinleyeceği gibi mutlu bir gün geçirmesini de sağlayacaktır. İşte böyle anlarda sevdiklerinizin daha mutlu olmasını istiyorsanız yanına iliştirebileceğiniz çiçek sözleri ile hissedilen duyguları iki katına çıkarmak mümkün. Son günlerde 7'den 70'e her kişinin tercih ettiği çiçek ile ilgili sözler listemiz şu şekildedir:

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Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler

Dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide çiçeğim benim, iyi ki doğdun iyi ki benimsin!

Elinizde 2 kuruşunuz kadıysa, biriyle somun ekmek, diğeriyle bir çiçek alın. Çin atasözü

Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler

Hiç bir zaman gökten gül yağmayacaktır;
Daha çok gül istiyorsak,
Daha çok fidan dikmemiz gerekir.

Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler

Öyle bitkiler vardır ki yeşerirler; ama çiçeğe durmazlar ve öyleleri vardır ki çiçek açarlar; ama meyve vermezler. Konfüçyüs

Çiçeklerin açtığı yerde umutlar da canlanır. Lady Bird Johnson

Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler

Bahçemde birkaç çiçeğim, birkaç fotoğrafım ve birkaç da kitabımla, hiç kıskançlık duymam. Lope de Vega

Çiçekler olmasaydı, insanlığı ne halde olacağını tasavvur edebiliyor musunuz? Maurice Maeterlinck

Çiçek Sözleri: Sevgiliye Gönderilecek Uzun ve Kısa, Etkileyici Güzel Çiçeklerle İlgili Sözler

Bir çiçek sizden nefret etmez ya da sizi sevmez, o sadece vardır. Mike White

İyi insanlar çiçek mi yetiştirir, çiçek yetiştiren insanlar iyi midir, bilemiyorum. Roland A. Beowne

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