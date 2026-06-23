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Haberler Fotohaber Çilek Dolunayı 2026 Haziran: Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:24

Çilek Dolunayı 2026 Haziran: Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Çilek Dolunayı 2026 yılı Haziran ayında muazzam bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan bu kozmik süreç, doğanın uyanışını simgelerken astroloji tutkunları ile fotoğrafçıları da ekran ve teleskop başına kilitleyecek. Peki; Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

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Çilek Dolunayı 2026 Haziran: Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Astronomik takvime göre yaz mevsiminin ilk dolunayı olan bu doğa olayı, Haziran ayının son günlerinde tüm ihtişamıyla Dünya'yı selamlayacak. Ülkemizdeki çıplak gözle gözlem olanakları, en net izleme saatleri ve bu büyüleyici evrensel hadisenin ardındaki detaylar 'Çilek Dolunayı' ismiyle araştırılıyor.

Çilek Dolunayı 2026 Haziran: Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

2026 ÇİLEK DOLUNAYI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılı astronomi haritasına göre yılın en popüler gökyüzü olaylarından biri olan bu evre, 29 Haziran Pazartesi gününü 30 Haziran Salı gününe bağlayan gece zirve noktasına ulaşacak. Türkiye saatiyle (TSİ) 02.56 sularında tam dolunay fazına erişecek olan Ay, akşamın ilk saatlerinden itibaren ufuk çizgisinde belirmeye başlayacak.

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Çilek Dolunayı 2026 Haziran: Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

ÇİLEK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Astronotların ve gözlemcilerin en çok merak ettiği sorulardan biri bu eşsiz manzaranın coğrafi görünürlüğü oluyor. Hava koşullarının elverişli ve bulutsuz olması durumunda, bu görsel şölen Türkiye'nin 81 ilinden de çıplak gözle tamamen izlenebilecek.

Çilek Dolunayı 2026 Haziran: Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR, AY PEMBE Mİ OLACAK?

"Çilek" ismi, gök cisminin renginin pembeye ya da kırmızıya döneceği anlamına gelmez. Bu isimlendirme, Kuzey Amerika'da yaşamış olan Kızılderili kabilelerinin (özellikle Algonquin halkının) geleneksel tarım takvimine dayanmaktadır.

Haziran ayı, bölgede vahşi çileklerin olgunlaşma ve toplanma mevsimi olduğu için yerliler bu dönemdeki dolunaya "Çilek Ayı" ismini vermişlerdir. Avrupa kültürlerinde ise bu döneme "Gül Ayı" veya "Bal Ayı" da denmektedir. Ay, ufka yakın olduğu ilk dakikalarda atmosferik kırılmalar nedeniyle hafif sıcak, altın sarısı veya turuncumsu bir tonda görülebilir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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