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Çilek Dolunayı 2026 Haziran: Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:24
Çilek Dolunayı 2026 Haziran: Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Çilek Dolunayı 2026 yılı Haziran ayında muazzam bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan bu kozmik süreç, doğanın uyanışını simgelerken astroloji tutkunları ile fotoğrafçıları da ekran ve teleskop başına kilitleyecek. Peki; Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?