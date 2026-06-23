Çilek Dolunayı 2026 Haziran: Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR, AY PEMBE Mİ OLACAK?

"Çilek" ismi, gök cisminin renginin pembeye ya da kırmızıya döneceği anlamına gelmez. Bu isimlendirme, Kuzey Amerika'da yaşamış olan Kızılderili kabilelerinin (özellikle Algonquin halkının) geleneksel tarım takvimine dayanmaktadır.

Haziran ayı, bölgede vahşi çileklerin olgunlaşma ve toplanma mevsimi olduğu için yerliler bu dönemdeki dolunaya "Çilek Ayı" ismini vermişlerdir. Avrupa kültürlerinde ise bu döneme "Gül Ayı" veya "Bal Ayı" da denmektedir. Ay, ufka yakın olduğu ilk dakikalarda atmosferik kırılmalar nedeniyle hafif sıcak, altın sarısı veya turuncumsu bir tonda görülebilir.