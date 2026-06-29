Çilek Dolunayı bugün mü, saat kaçta görülecek? 2026 Haziran dolunayı

ÇİLEK DOLUNAYI NE ZAMAN BİTECEK?

Dolunay, yalnızca belirli bir dakika içinde gerçekleşen astronomik bir evre olsa da Ay, 29 Haziran gecesi ile 30 Haziran gecesinde dolunaya yakın görünümünü koruyacak.

Gökyüzü meraklıları, açık hava koşullarında bu iki gece boyunca Ay'ı daha parlak ve dolgun şekilde gözlemleyebilecek.