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Çilek Dolunayı bugün mü, saat kaçta görülecek? 2026 Haziran dolunayı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 16:33
Çilek Dolunayı bugün mü, saat kaçta görülecek? 2026 Haziran dolunayı
Haziran ayının dolunayı olarak bilinen Çilek Dolunayı için gökyüzü meraklılarının bekleyişi sürüyor. Ayın dolunay evresine ulaşacağı saat yaklaşırken, "Çilek Dolunayı bugün mü, Türkiye'den görülecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte beklenen gökyüzü olayının tarihi, Türkiye saati ve gökyüzünde izlenebileceği zaman aralığı…