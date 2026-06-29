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Giriş Tarihi: 29.06.2026 16:33

Çilek Dolunayı bugün mü, saat kaçta görülecek? 2026 Haziran dolunayı

Haziran ayının dolunayı olarak bilinen Çilek Dolunayı için gökyüzü meraklılarının bekleyişi sürüyor. Ayın dolunay evresine ulaşacağı saat yaklaşırken, "Çilek Dolunayı bugün mü, Türkiye'den görülecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte beklenen gökyüzü olayının tarihi, Türkiye saati ve gökyüzünde izlenebileceği zaman aralığı…

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Çilek Dolunayı bugün mü, saat kaçta görülecek? 2026 Haziran dolunayı

Çilek Dolunayı, haziran ayının son günlerinde gökyüzünde dikkat çeken doğa olayları arasında yer alıyor. İstanbul saatiyle gece yarısından sonra tam dolunay evresine ulaşacak Ay, hava koşullarının uygun olması halinde Türkiye'nin birçok noktasından gözlemlenebilecek. Dolunayın adı nedeniyle rengi de merak edilirken, gökyüzünde oluşacak görünüm özellikle gece saatlerinde takip edilecek.

Çilek Dolunayı bugün mü, saat kaçta görülecek? 2026 Haziran dolunayı

ÇİLEK DOLUNAYI BUGÜN MÜ?

Çilek Dolunayı, Türkiye'de 29 Haziran Pazartesi gecesini 30 Haziran Salı gününe bağlayan saatlerde görülecek.

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Çilek Dolunayı bugün mü, saat kaçta görülecek? 2026 Haziran dolunayı

ÇİLEK DOLUNAYI SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

2026 Çilek Dolunayı'nın en belirgin anı, Türkiye saatiyle 02.56 olacak.

Gökyüzünü izlemek isteyenler, Ay'ın doğuşundan itibaren gece boyunca dolunay görünümünü takip edebilecek. Hava koşullarının açık olması, gözlem için önem taşıyacak.

Çilek Dolunayı bugün mü, saat kaçta görülecek? 2026 Haziran dolunayı

ÇİLEK DOLUNAYI NE ZAMAN BİTECEK?

Dolunay, yalnızca belirli bir dakika içinde gerçekleşen astronomik bir evre olsa da Ay, 29 Haziran gecesi ile 30 Haziran gecesinde dolunaya yakın görünümünü koruyacak.

Gökyüzü meraklıları, açık hava koşullarında bu iki gece boyunca Ay'ı daha parlak ve dolgun şekilde gözlemleyebilecek.

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