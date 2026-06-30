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Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:19

Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? 30 Haziran Oğlak Dolunayı burçları etkileri

Haziran ayının dolunayı olarak bilinen Çilek Dolunayı, bu yıl Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Astrolojiyle ilgilenenler, dolunayın hangi burçları daha fazla etkileyeceğini, iş, ilişki, aile ve maddi konularda nasıl bir gündem oluşturacağını araştırıyor. Peki, Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?

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Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? 30 Haziran Oğlak Dolunayı burçları etkileri

Bu yıl Çilek Dolunayı, 30 Haziran gecesi gerçekleşti. Çilek Dolunayı'nın ardından burç etkileri yeniden gündeme geldi. Oğlak burcunda gerçekleşen dolunayın, özellikle günlük hayat, ilişkiler ve gelecek planları üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı astrolojiyle ilgilenenler tarafından merak ediliyor.

Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? 30 Haziran Oğlak Dolunayı burçları etkileri

ÇİLEK DOLUNAYI GÖKYÜZÜNDE KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

29 Haziran gecesi ile 30 Haziran gecesinde dolunaya yakın görünümünü koruyacak. Bu iki gece boyunca Ay'ı daha parlak ve dolgun şekilde gözlemleyebilecek.

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Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? 30 Haziran Oğlak Dolunayı burçları etkileri

OĞLAK DOLUNAYINDA EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR

Astrolojik yorumlara göre Oğlak burcunda gerçekleşen dolunaydan en çok etkilenecek burçlar şunlar olabilir:

  • Oğlak burçları için dolunay, kişisel hedefler ve hayat düzeniyle ilgili konuları öne çıkarabilir. Oğlaklar, uzun süredir ertelediği kararları yeniden değerlendirebilir. İş hayatı, sorumluluklar ve kişisel sınırlarla ilgili yeni bir dönem başlayabilir.
  • Yengeç burçlarında ikili ilişkiler, ortaklıklar ve duygusal bağlar gündemde olabilir. Dolunay döneminde ilişkilerde karşılıklı beklentiler daha görünür hale gelebilir. Yengeç burçlarının, yakın çevresiyle kurduğu iletişimde daha açık ve net davranması gerekebilir.
  • Koç burçları için kariyer, başarı hedefleri ve iş hayatına dair gelişmeler öne çıkabilir. Koçların, çalışma düzeni ve gelecek planlarıyla ilgili yeni kararlar alabileceği belirtiliyor. İş ortamındaki sorumluluklar ya da bekleyen konular daha fazla dikkat gerektirebilir.
  • Terazi burçlarında aile, ev hayatı ve geçmişten gelen meseleler ön plana çıkabilir. Bu süreçte yaşam alanı, aile ilişkileri ya da kişisel huzurla ilgili konular yeniden değerlendirilebilir. Terazilerin, kendini daha güvende hissetmek istediği alanlara yönelmesi beklenebilir.
Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? 30 Haziran Oğlak Dolunayı burçları etkileri

BURÇLAR ÇİLEK DOLUNAYI'NDAN NASIL ETKİLENECEK?

  • Boğa: Maddi planlar, iş düzeni ve gelecek hedefleri üzerine yoğunlaşabilir.
  • İkizler: Ortak para, borç, ödeme ve paylaşım konuları gündeme gelebilir.
  • Aslan: İlişkilerde denge, iletişim ve karşılıklı beklentiler öne çıkabilir.
  • Başak: Günlük yaşam, iş temposu ve sağlık rutinleriyle ilgili düzenlemeler yapılabilir.
  • Akrep: Yakın çevre, eğitim, yolculuklar ve iletişim trafiği artabilir.
  • Yay: Gelir-gider dengesi ve maddi kararlar üzerinde düşünme ihtiyacı oluşabilir.
  • Kova: İç dünyaya dönme, dinlenme ve geçmişte kalan konuları kapatma isteği öne çıkabilir.
  • Balık: Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planlarıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

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