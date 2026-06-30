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Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? 30 Haziran Oğlak Dolunayı burçları etkileri
Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:19
Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? 30 Haziran Oğlak Dolunayı burçları etkileri
Haziran ayının dolunayı olarak bilinen Çilek Dolunayı, bu yıl Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Astrolojiyle ilgilenenler, dolunayın hangi burçları daha fazla etkileyeceğini, iş, ilişki, aile ve maddi konularda nasıl bir gündem oluşturacağını araştırıyor. Peki, Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?