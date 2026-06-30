Çilek Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? 30 Haziran Oğlak Dolunayı burçları etkileri

Bu yıl Çilek Dolunayı, 30 Haziran gecesi gerçekleşti. Çilek Dolunayı'nın ardından burç etkileri yeniden gündeme geldi. Oğlak burcunda gerçekleşen dolunayın, özellikle günlük hayat, ilişkiler ve gelecek planları üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı astrolojiyle ilgilenenler tarafından merak ediliyor.