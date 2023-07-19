SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 TEMMUZ || MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bugün gerçekleşecek olan 19 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım resmen başladı. Son çekilişte kazanan numaralar 5,30, 55, 62, 78, 79 ve 16 olurken şans oyunu severler bu kez haftanın ikinci çekilişi için geri sayıma geçti. Hal böyleyken "MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Çekiliş, MPİ TV üzerinden canlı olarak izlenebildiği gibi haberimizde yer alan linkten de bilet sorgulanabilecek. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.