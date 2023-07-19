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Haberler Fotohaber SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 TEMMUZ || MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.07.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 18:42

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 TEMMUZ || MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bugün gerçekleşecek olan 19 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım resmen başladı. Son çekilişte kazanan numaralar 5,30, 55, 62, 78, 79 ve 16 olurken şans oyunu severler bu kez haftanın ikinci çekilişi için geri sayıma geçti. Hal böyleyken "MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Çekiliş, MPİ TV üzerinden canlı olarak izlenebildiği gibi haberimizde yer alan linkten de bilet sorgulanabilecek. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 TEMMUZ || MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranıyla gündemde. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen çekilişte bilet dolduranlar akşam saatleriyle beraber "MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Çekilişte dev ikramiye tam tamına 65 milyon 741 bin 458 TL. İşte 19 Temmuz 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 TEMMUZ || MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişinin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...
SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 TEMMUZ || MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 TEMMUZ || MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 TEMMUZ || MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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