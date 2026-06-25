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Cuma Hutbesi 26 Haziran 2026 | Diyanet ile bu haftaki Cuma Hutbe konusu ne oldu?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 21:16
Cuma Hutbesi 26 Haziran 2026 | Diyanet ile bu haftaki Cuma Hutbe konusu ne oldu?
Müslüman aleminin merakla beklediği 26 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece vatandaşlar tarafından aratılan "26 Haziran Cuma hutbesi konusu nedir, ne anlatılacak?" sorularının cevapları netleşti. Türkiye genelindeki camilerde aynı anda cemaatle paylaşılacak olan hutbe, insan hayatına rehberlik edecek önemli dini ve ahlaki mesajlar içeriyor.